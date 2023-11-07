В Аргентине предложили использовать газ для майнинга Bitcoin — Finance.ua

В Аргентине предложили использовать газ для майнинга Bitcoin Сегодня 02:29 — Криптовалюта

В Аргентине предложили использовать газ для майнинга Bitcoin

Аргентинский политик Серхио Масса нашел альтернативный способ использования нефтяного месторождения Vaca Muerta. Кандидат в президенты Аргентины считает, что оно может стать источником энергии для добычи Bitcoin, сообщает Decrypt

Согласно источнику, название Vaca Muerta переводится как «мертвая корова». Регион получил это название в 19 веке, когда археологи, проводившие раскопки, обнаружили окаменевшие останки древних животных. Впоследствии название стало официальным, когда в конце 20 века в сланцевых породах Вака Муэрта обнаружили запасы нефти.

По данным СМИ, идею майнинга Bitcoin представил учёный Сантьяго Сири. Он рассказал Серхио Массу, что запасы природного газа месторождения Vaca Muerta смогут обеспечить процесс добычи Bitcoin. По его словам, это позволит эффективно использовать полезные ископаемые, которые просто сжигают или выбрасываются в атмосферу.

Мнение экспертов

Предложение Серхио Масса вызвало ряд споров в сообществе. Некоторые участники онлайн-форума Bitcoin Argentina заявили, что «правительству не стоит вмешиваться в этот процесс, поскольку майнинг является сложной и конкурентоспособной задачей».

Директор криптостартапа Cryptogranjas Хосе Мария Сарасола добавил, что добыча Bitcoin требует создания обширной инфраструктуры, надежного интернета и глубоких технических знаний. Он отметил, что майнинг был прибыльным за последние несколько лет, но стал «дорогим занятием с ограниченной прибылью».

Соучредитель Bitcoin Argentina Родольфо Андрагнес согласился, что правительству следует сосредоточиться на улучшении условий для частных майнинговых компаний, а не на прямом участии. Его предложение включает снижение налогов и смягчение ограничений на импорт оборудования.

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