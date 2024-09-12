65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала — Finance.ua

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65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала

Криптовалюта
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65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала
65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала
Принятие криптовалют остается стабильным в Соединенных Штатах Америки и Великобритании на протяжении последних двух лет.
Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет Gemini. Известно, что опрос проводился в период с 23 мая по 28 июня 2024 года, в нем приняли участие 6000 человек из США, Великобритании, Франции, Сингапура и Турции.
Согласно результатам исследования, в период с 2022 по 2024 год уровень владения криптоактивами в США и Великобритании оставался стабильным, он составлял 21% и 18% соответственно. Во Франции показатель вырос до 18% с 16%, в то время как в Сингапуре снизился с 30% до 26%.

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«65% респондентов сохраняют криптовалюты из-за их долгосрочного инвестиционного потенциала, а 38% заявили, что используют этот класс активов как средство хеджирования от инфляции», — говорится в сообщении.
Также в Gemini отметили проблему регулирования. 38% опрошенных из США и Великобритании сказали, что не являются владельцами криптовалют из-за проблем с регулированием. Такое же мнение имеют 32% респондентов во Франции и почти 50% в Сингапуре.
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Кроме того, из отчета следует, что 37% криптоинвесторов в США владеют криптовалютными ETF.
Гендерный разрыв в криптовалютах в 2024 году был несколько более выражен, чем в 2022 году: 69% владельцев идентифицировали себя как мужчины и 31% - как женщины. 73% опрошенных из США заявили, что планируют учитывать политику кандидата в президенты по цифровым активам", — заявили в Gemini.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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