65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала — Finance.ua

65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала Сегодня 03:32 — Криптовалюта

65% инвесторов хранят криптовалюты из-за их долгосрочного потенциала

Принятие криптовалют остается стабильным в Соединенных Штатах Америки и Великобритании на протяжении последних двух лет.

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет Gemini. Известно, что опрос проводился в период с 23 мая по 28 июня 2024 года, в нем приняли участие 6000 человек из США, Великобритании, Франции, Сингапура и Турции.

Согласно результатам исследования, в период с 2022 по 2024 год уровень владения криптоактивами в США и Великобритании оставался стабильным, он составлял 21% и 18% соответственно. Во Франции показатель вырос до 18% с 16%, в то время как в Сингапуре снизился с 30% до 26%.

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«65% респондентов сохраняют криптовалюты из-за их долгосрочного инвестиционного потенциала, а 38% заявили, что используют этот класс активов как средство хеджирования от инфляции», — говорится в сообщении.

Также в Gemini отметили проблему регулирования. 38% опрошенных из США и Великобритании сказали, что не являются владельцами криптовалют из-за проблем с регулированием. Такое же мнение имеют 32% респондентов во Франции и почти 50% в Сингапуре.

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Кроме того, из отчета следует, что 37% криптоинвесторов в США владеют криптовалютными ETF.

Гендерный разрыв в криптовалютах в 2024 году был несколько более выражен, чем в 2022 году: 69% владельцев идентифицировали себя как мужчины и 31% - как женщины. 73% опрошенных из США заявили, что планируют учитывать политику кандидата в президенты по цифровым активам", — заявили в Gemini.

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