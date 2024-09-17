В Норвегии коммуна добилась закрытия биткоин-фермы и спровоцировала рост энерготарифа на 20% — Finance.ua

В Норвегии коммуна добилась закрытия биткоин-фермы и спровоцировала рост энерготарифа на 20% Сегодня 03:29 — Криптовалюта

В Норвегии коммуна добилась закрытия биткоин-фермы и спровоцировала рост энерготарифа на 20%

В Норвегии жители коммуны Хадсель столкнулись с резким повышением цен на электроэнергию. Это произошло из-за закрытия предприятия по добыче биткоина Stokmarknes Datasenter, против работы которого местное население долго протестовало, пишут местные СМИ

По имеющимся данным, жители муниципалитета были недовольны повышенным уровнем шума, продуцируемым дата-центром. Они в течение нескольких лет потребовали закрыть предприятие. 9 сентября 2024 года Stokmarknes Datasenter официально прекратил работу.

Однако вскоре выяснилось, что из-за выхода майнинг-компании в Хадселе значительно возрастут тарифы на электричество. Речь идет о 20% повышении цены, что в денежном выражении составит от $235 до $280 в год.

Поставщик электроэнергии в лице компании Noranett отметил, что даца-центр ежегодно потреблял примерно 80 ГВт*ч. Такой объем эквивалентен затратам электричества 3200 домохозяйств, отметили в фирме. Теперь, когда оператор сетей лишился дохода от Stokmarknes Datasenter, он вынужден повысить тарифы для населения.

«Когда такой крупный индивидуальный клиент отключается сразу, это имеет последствия», — заявил представитель Noranett Робин Якобсен.

Мэр Хадселя Кьелл-Берг Фрайберг выразил намерение искать новых клиентов для оператора сетей. Он надеется, что привлечение других проектов позволит компенсировать убытки компании.

На ситуацию обратил внимание венчурный капиталист Дэниел Баттен. В социальной сети X (ранее Twitter) он опубликовал пост, в котором подверг критике местных политиков.

«Еще один показатель того, как майнинг биткоинов позволяет снизить цены на электроэнергию для обычных жителей. […] Когда политики травят первую криптовалюту, страдают люди», — заявил предприниматель.

В Норвегии жалобы на шум со стороны дата-центров для добычи криптовалюты не единичны. Ранее с аналогичными претензиями к майнинг-предприятию выступили жители еще одного муниципалитета — Сортланда.

incrypted По материалам:

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