Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000 — Finance.ua
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Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000

Криптовалюта
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Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000
Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000
Криптовалютный аналитик Кевин Свенсон прогнозирует существенный рост стоимости биткоина, достигая отметки в $92 000. Согласно его прогнозу, нынешняя динамика цены биткоина формирует паттерн, известный как «расширяющий клин», что может указывать на вероятный подъем цены.

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Свенсон предполагает рост на 63% от текущей стоимости, что составляет примерно $89 000-$92 000. Криптовалюта, хоть и находится на 20% ниже своего исторического максимума, имеет потенциал к восстановлению и дальнейшему росту. Аналитик сравнивает нынешнюю ситуацию с рыночными колебаниями 2017 года, когда цена биткоина также находилась в нестабильном состоянии, но затем резко выросла. Основой для такого вывода является анализ поведения рынка на графиках и исторических данных, в частности, поведение индекса доллара США, которое влияет на криптовалюту.
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Также важным фактором является уменьшение предложения биткоина из-за будущих халвингов (сокращение награды за майнинг), что традиционно приводит к росту спроса. Ввиду этих обстоятельств Свенсон предполагает, что рынок криптовалют может пережить новую волну «бычьего» тренда, что выведет ВТС на новые ценовые рекорды.
Некоторые эксперты согласны с аналитиком, но отмечают, что криптовалютный рынок очень изменчив. Они напоминают о предыдущих резких взлетах и ​​падениях биткоина, поэтому советуют быть осторожными при инвестициях.
Ожидание роста цены также поддерживается на фоне роста интереса к криптовалютам среди институциональных инвесторов. Крупные финансовые игроки все чаще вкладывают капитал в цифровые активы, что способствует стабильности и росту рынка.
По материалам:
noworries
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