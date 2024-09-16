Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000 — Finance.ua

Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000 Сегодня 04:29 — Криптовалюта

Аналитики спрогнозировали рост криптовалюты биткоин до $92 000

Криптовалютный аналитик Кевин Свенсон прогнозирует существенный рост стоимости биткоина, достигая отметки в $92 000. Согласно его прогнозу, нынешняя динамика цены биткоина формирует паттерн, известный как «расширяющий клин», что может указывать на вероятный подъем цены.

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Свенсон предполагает рост на 63% от текущей стоимости, что составляет примерно $89 000-$92 000. Криптовалюта, хоть и находится на 20% ниже своего исторического максимума, имеет потенциал к восстановлению и дальнейшему росту. Аналитик сравнивает нынешнюю ситуацию с рыночными колебаниями 2017 года, когда цена биткоина также находилась в нестабильном состоянии, но затем резко выросла. Основой для такого вывода является анализ поведения рынка на графиках и исторических данных, в частности, поведение индекса доллара США, которое влияет на криптовалюту.

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Также важным фактором является уменьшение предложения биткоина из-за будущих халвингов (сокращение награды за майнинг), что традиционно приводит к росту спроса. Ввиду этих обстоятельств Свенсон предполагает, что рынок криптовалют может пережить новую волну «бычьего» тренда, что выведет ВТС на новые ценовые рекорды.

Некоторые эксперты согласны с аналитиком, но отмечают, что криптовалютный рынок очень изменчив. Они напоминают о предыдущих резких взлетах и ​​падениях биткоина, поэтому советуют быть осторожными при инвестициях.

Ожидание роста цены также поддерживается на фоне роста интереса к криптовалютам среди институциональных инвесторов. Крупные финансовые игроки все чаще вкладывают капитал в цифровые активы, что способствует стабильности и росту рынка.

noworries По материалам:

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