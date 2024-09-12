Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов — Finance.ua

Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов Сегодня 11:36 — Криптовалюта

Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов

Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохабов в Восточной Европе. По данным аналитической компании Chainalysis , в 2024 году наша страна заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов.

Украина, заняв 6 место, за год опустилась в общем зачете на одну позицию (по сравнению с 2023 годом).

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«Даже в условиях войны мы продолжаем удерживать высокие позиции в международных рейтингах. Чтобы не только сохранить этот темп, но и достичь еще большего развития сферы, нужно легализовать крипторинок. Для этого Минцифры вместе с представителями бизнеса разработало проект закона о виртуальных активах № 10 225−1. Его цель — создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить понятные правила их налогообложения», — комментируют результаты исследования в Минцифры.

В ведомстве отмечают, что легализация криптоиндустрии будет стимулировать развитие цифровой экономики, повысит инвестиционную привлекательность Украины и привлечет иностранные инвестиции, необходимые для поддержки экономики.

Какие страны оказались в рейтинге

Согласно данным Chainalysis, в целом ТОП-20 выглядит так:

Индия Нигерия Индонезия США Вьетнам Украина рф Филиппины Пакистан Бразилия Турция Великобритания Венесуэла Мексика Аргентина Таиланд Камбоджа Канада Южная Корея Китай

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