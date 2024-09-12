Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов — Finance.ua
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Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов

Криптовалюта
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Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов
Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов
Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохабов в Восточной Европе. По данным аналитической компании Chainalysis, в 2024 году наша страна заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов.
Украина, заняв 6 место, за год опустилась в общем зачете на одну позицию (по сравнению с 2023 годом).

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«Даже в условиях войны мы продолжаем удерживать высокие позиции в международных рейтингах. Чтобы не только сохранить этот темп, но и достичь еще большего развития сферы, нужно легализовать крипторинок. Для этого Минцифры вместе с представителями бизнеса разработало проект закона о виртуальных активах № 10 225−1. Его цель — создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить понятные правила их налогообложения», — комментируют результаты исследования в Минцифры.
Украина заняла шестое место среди стран по уровню принятия криптоактивов
В ведомстве отмечают, что легализация криптоиндустрии будет стимулировать развитие цифровой экономики, повысит инвестиционную привлекательность Украины и привлечет иностранные инвестиции, необходимые для поддержки экономики.

Какие страны оказались в рейтинге

Согласно данным Chainalysis, в целом ТОП-20 выглядит так:
  1. Индия
  2. Нигерия
  3. Индонезия
  4. США
  5. Вьетнам
  6. Украина
  7. рф
  8. Филиппины
  9. Пакистан
  10. Бразилия
  11. Турция
  12. Великобритания
  13. Венесуэла
  14. Мексика
  15. Аргентина
  16. Таиланд
  17. Камбоджа
  18. Канада
  19. Южная Корея
  20. Китай
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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