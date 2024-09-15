Аналитическая компания заявила, что у BTC будет «большой рост» в 2025 году — Finance.ua

Аналитическая компания заявила, что у BTC будет «большой рост» в 2025 году 15.09.2024, 00:09 — Криптовалюта

Аналитическая компания заявила, что у BTC будет «большой рост» в 2025 году

Согласно анализу компании IntoTheBlock, исторические тенденции биткоина свидетельствуют о возможном значительном росте криптовалюты в 2025 году.

Об этом пишет U.Today.

Когда ждать пика

По данным IntoTheBlock, исторически средняя продолжительность периода между снижением курса Bitcoin вдвое и последующим пиком составляет около 480 дней. Согласно этой модели, следующий ожидаемый пик придется на лето 2025 года.

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Происходящие раз в четыре года события халвинга Bitcoin уменьшают вознаграждение за добычу новых блоков вдвое.



Последний халвинг Bitcoin произошел 20 апреля 2024 года при высоте блока 840 000. Вознаграждение за блок BTC было снижено с 6,25 BTC до 3,125 BTC.

На это исторически отмечался значительный рост цен, поскольку сокращение предложения новых Bitcoin на рынке часто приводит к увеличению спроса.

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В текущем цикле цена BTC снизилась почти на 12% по сравнению с ценой на момент халвинга в 63 900 долларов.

Хотя в краткосрочной перспективе такое снижение может показаться смущающим, оно не беспрецедентно.

В прошлых циклах также наблюдались периоды консолидации или незначительного снижения, когда рынок набирал обороты для значительного ралли.

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Текущее поведение рынка говорит о периоде накопления, когда инвесторы, возможно, готовятся к резкому росту цен. К моменту написания статьи BTC упал на 0,26% за последние 24 часа, до $54 398.

С начала месяца цена Bitcoin упала на 8%, превысив среднее за десятилетие снижение на 5%. Однако за падением в сентябре часто следует рост.

Bitcoin часто растет в октябре. С 2013 года среднее падение BTC в сентябре составило 5%, в октябре он вырос в среднем на 22%, а в ноябре — на 46%.

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