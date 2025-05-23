Арестованы активы сына экс-президента АО «Мотор Сич» — Finance.ua
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Арестованы активы сына экс-президента АО «Мотор Сич»

Криминал
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Активы сына бывшего президента АО «Мотор Сич», который вместе с отцом подозревается в легализации денежных средств, полученных от продажи разворованных активов компании, арестованы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Арестованы 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на более десяти украинских компаний и акции двух акционерных обществ. Общая сумма этих активов, по предварительным данным, составляет более полумиллиарда гривен. Среди арестованного имущества цеха, где собирали вертолеты, завод по производству шлифовального оборудования и другое имущество.
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Напомним, что в апреле этого года совместная следственная группа Офиса Генерального прокурора, СБУ и правоохранительных органов Французской Республики и Княжества Монако, созданная при Евроюсте, разоблачила схему легализации незаконно полученных денежных средств экс-президента АО «Мотор Сич» и задержала в Монако его сына.
Следствием установлено, что за 2016−2025 годы подозреваемые незаконно завладели, а в дальнейшем продали контрольный пакет акций монопольного украинского предприятия представителям иностранного государства. Денежные средства в сумме 650 млн. долларов США они легализовали, в том числе на территории Франции и Монако, приобретя элитное недвижимое и движимое имущество.
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Совместная следственная группа обнаружила и арестовала припрятанную недвижимость, которую подозреваемые использовали в теневых схемах.
Сын экс-президента промышленного гиганта уведомлен о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Одновременно на территории Украины бывший владелец предприятия уведомлен о подозрении в присвоении и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
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