Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены — Finance.ua
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Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены

Личные финансы
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Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены
Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены
Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2023 года составила 6101 грн. С начала года цена выросла на 7,1%.
Об этом свидетельствует аналитика Госстата.
На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда за год выросла в цене вдвое — до 13 123 гривен.
Львовщина на втором месте: стоимость аренды с начала года выросла на 5,2% до 11 543 гривен.

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В Киеве аренда подешевела на 0,6% до 7591 грин. По рейтингу Госстата столица остается на третьем месте по стоимости.
Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.
В то же время самые низкие цены в прифронтовых областях:
  • Херсонской (2960 грн),
  • Запорожской (2769 грн),
  • Сумской (2769 грн).
Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены

Справка Finance.ua:

  • а вот по данным портала dim. ria, в конце апреля средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 23 193 грн, во Львовской области — 17 201 грн, а в Закарпатье — 14 487 грн;
  • аналитики ЛУН отмечают, что если факторов стабильности вокруг будет становиться больше, это может привести к росту цен на аренду. Как минимум тогда следует ожидать их восстановления до довоенного уровня и возвращения сезонности, хотя пока владельцы не спешат повышать цены и с пониманием относятся к арендаторам.
По материалам:
Finance.ua
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