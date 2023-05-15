Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены — Finance.ua

Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены Сегодня 17:02 — Личные финансы

Аренда жилья с начала года подорожала на 7%: где в Украине самые высокие цены

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2023 года составила 6101 грн. С начала года цена выросла на 7,1%.

Об этом свидетельствует аналитика Госстата

На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда за год выросла в цене вдвое — до 13 123 гривен.

Львовщина на втором месте: стоимость аренды с начала года выросла на 5,2% до 11 543 гривен.

В Киеве аренда подешевела на 0,6% до 7591 грин. По рейтингу Госстата столица остается на третьем месте по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

В то же время самые низкие цены в прифронтовых областях:

Херсонской (2960 грн),

Запорожской (2769 грн),

Сумской (2769 грн).

Справка Finance.ua:

а вот по данным портала dim. ria, в конце апреля средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 23 193 грн, во Львовской области — 17 201 грн, а в Закарпатье — 14 487 грн;

аналитики ЛУН отмечают, что если факторов стабильности вокруг будет становиться больше, это может привести к росту цен на аренду. Как минимум тогда следует ожидать их восстановления до довоенного уровня и возвращения сезонности, хотя пока владельцы не спешат повышать цены и с пониманием относятся к арендаторам.

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