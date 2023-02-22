Аренда на рынке офисной недвижимости Киева — CBRE Сегодня 19:00 — Недвижимость

Арендная активность на рынке офисной недвижимости Киева составила 40 тыс. кв. м по итогам 2022 года, это всего 22% объема 2021 года (около 185 тыс. кв. м).

Об этом сообщили в пресс-службе CBRE Ukraine.

В течение третьего квартала на рынке офисной недвижимости наблюдались определенные положительные признаки возобновления деловой активности. В частности, самой заметной сделкой года стал переезд международной межправительственной организации (около 3 тыс. кв. м) в БЦ Eurasia в третьем квартале 2022 года. Однако после начавшихся в октябре 2022 года постоянных атак на энергосистему страны рынок вернулся на позицию выжидания.

Как отмечается в обзоре рынка офисной недвижимости CBRE Ukraine, распределение арендной активности индустриями бизнеса указывает на то, что ІТ-сектор, активно набиравший обороты в последние годы, в 2022 году заметно снизил спрос на офисные помещения, как и все остальные сектора.

Доля ІТ-компаний в структуре арендной активности составляла всего 22%, причем преобладали сделки по пролонгации имеющихся арендных договоров, в то время как самая большая (38%) пришлась на индустрию фармацевтики и медицины.

В 2022 году пик ввода новых объектов пришелся на четвертый квартал, когда на рынок столицы вышло около 97 тыс. кв. м, в результате чего общий объем офисной недвижимости составил около 2,21 млн кв. м (+5% р/с).

Были введены в эксплуатацию:

Gradient (ул. Короленковская, 4, 62,1 тыс. кв. м),

UNIT.City B6 (ул. Дорогожицкая, 3, 14,3 тыс. кв. м)

B15 (9,2 тыс. кв.м), Lake Plaza (ул. Малиновского, 11,7 тыс. кв. м).

О возможности ввода в эксплуатацию в 2023 году заявляли девелоперы Capital Towers (ул. Короленковская, 22, 40 тыс. кв. м), UNIT.City B4 (ул. Дорогожицкая, 3, 13,3 тыс. кв. м), Pyramida (Мишуги, 4, 3,5 тыс. кв. м) и офисное здание на ул. Новоконстантиновская, 12 (14 тыс. кв. м).

По состоянию на декабрь 2022 года средняя вакантность на рынке выросла до 26% (+11,9 п.п. с начала года). Такой рост был обусловлен сокращением офисных площадей арендаторами и выходом большого объема новых объектов в четвертом квартале 2022 года. Анализируя вакантность по классам, уровень вакантности в классе «А» вырос на 13,5% с начала года до 22,3%, а в классе «В» — на 11,6% до 29,2% с начала года.

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При этом в отчете отмечается, что около 71 тыс. кв. м (БЦ Retroville, БЦ LUWR, БЦ 101 Tower) конкурентных офисных площадей не были включены в расчет вакантности, поскольку они повреждены в результате ракетных обстрелов и пока что не предлагаются на рынке.

Эффективная арендная ставка для класса «А» снизилась в среднем на 16% — с $25 до $21 за кв. м/месяц с начала года. Декларированные арендные ставки в классе «А» варьировались от $18 до $26 (-18% за нижним пределом и −7% по верхнему пределу с начала года), а в классе «В» — в диапазоне $7-$17 (-22% по нижнему пределу) и −15% по верхнему пределу с начала года).

Прогнозы

Незначительный рост среднерыночной вакантности произойдет в том случае, если анонсированные на 2023 год проекты (около 72 тыс. кв. м) будут реализованы в течение года. В то же время арендные ставки на офисные помещения, вероятно, останутся относительно неизменными в течение следующих шести месяцев. Также ожидается продолжение креативной гибкости со стороны арендодателей, чтобы удержать низкий уровень вакантности в здании.

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