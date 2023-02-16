Ипотечное кредитование постепенно возобновляется благодаря государственным программам — Finance.ua

Ипотечное кредитование постепенно возобновляется благодаря государственным программам Сегодня 11:37 — Кредит&Депозит

Ипотечное кредитование постепенно возобновляется благодаря государственным программам

Банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах ипотечных кредитов, предоставленных населению.

Большинство ипотечных кредитов в 2022 году — две трети по количеству договоров — была предоставлена в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии рф.

В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вовсе, летом выдачи были единичными.

С сентября же ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя». В рамках этих программ заемщики могут получить ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам 7% и 3% годовых соответственно.

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В сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму почти в 280 млн грн, а в декабре — 405 кредитов на полмиллиарда гривен! Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны. О выдаче новой ипотеки в декабре проинформировали 4 банка.

Первичка или вторичка

Банки во время войны кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составила 99% всех новых ипотечных кредитов в июне-декабре 2022 года.

География выданных ипотек

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области — 241 договор на общую сумму почти 345 млн грн (43% от общего объема), в Волынской области — 48 договоров на 60 млн грн (8%), Винницкой области — 37 договоров на 50 млн. грн (6%) и Черниговской области — 54 договора на 47 млн грн (6%).

Справка Finance.ua:

напомним, недавно Госмолодежьжилье существенно обновило механизм ипотечного кредитования молодежи. С 1 февраля такие кредиты стали гораздо выгоднее для молодых семей. Вот здесь рассказали все детали о кредитах на жилье для молодежи;

по государственной программе єОселя, действующей с октября 2022 года, с льготной ипотекой 3% на 20 лет и с минимальным первым взносом 20% человек без жены/супруга и детей может рассчитывать на 1-2 комнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке в Киеве и Одессе , а во Львове только на 1-комнатную квартиру.



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