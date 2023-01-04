Могут ли выселить из квартиры за непогашение ипотеки во время войны — Finance.ua

Могут ли выселить из квартиры за непогашение ипотеки во время войны Сегодня 08:16 — Недвижимость

При форс-мажорных обстоятельствах, к которым относится военное положение, стороны обычно не несут ответственности за невыполнение договора, но только на время таких обстоятельств. То есть все обязательства будут возобновлены после окончания войны.

Об этом пишет olx.ua.

Кроме того, если у заемщика из-за обстрелов и военных действий уже нет ипотечного имущества, а он взял у банка деньги и этим имуществом поручился, в этом случае он обязан, согласно общим правилам договора, заложить другое равноценное имущество, чтобы гарантировать возврат кредита. Несмотря на войну, все финансовые проблемы остаются на покупателе.

Долг (кредит) во время войны никуда не исчезает. Более того, банк и дальше начисляет проценты. А утрата имущества не влияет на необходимость возврата кредита.

Единственная возможность компенсации повреждения или потери имущества — его страхование. Если фактор войны не исключен из форс-мажорных обстоятельств, страховая компания должна возместить его стоимость.

Напомним, с началом войны украинские ипотечные программы не работали. Банки даже вводили кредитные каникулы на уплату ссуд на жилье.

В конце июля — начале августа 2022 года ситуация в сфере кредитования жилья изменилась: Ощадбанк объявил о возобновлении ипотечных программ, а Правительство анонсировало доступное кредитование жилья для определенных категорий украинцев. Теперь кредиторы вернулись к выполнению ипотечных выплат согласно договорам.

Справка Finance.ua:

Сейчас заявки на ипотеку можно подавать гораздо более удобным и быстрым способом благодаря приложению «Дія». Для этого необходимо заполнить форму, в которой следует указать семейный статус, общий доход и данные о желаемом жилье. В программе принимают участие следующие банки:

«Ощадбанк»;

«ПриватБанк»;

«Укргазбанк»;

«Скай Банк»;

«Глобус».

В дальнейшем этот список будет расширяться для удобства граждан.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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