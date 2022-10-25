Аренда квартир: будет ли подорожание в Киеве и западных регионах — Finance.ua

Аренда квартир: будет ли подорожание в Киеве и западных регионах Сегодня 14:00 — Недвижимость

Массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры привели к краткосрочному снижению интереса арендаторов к столичным объектам. Однако серьезного снижения цен на аренду жилья не будет, и цена, наоборот, может возрасти.

Эксперты отмечают, что рынок аренды жилья сегодня крайне неоднородный и спекулятивный. Дешевые квартиры уже кончились. А квартиры вблизи энергетических объектов сегодня настораживают потенциальных клиентов. Поэтому владельцы предлагают здесь большие скидки.

Изменения на рынке аренды жилья

Арендная стоимость квартир в целом по Украине начала расти с июня — тогда ее медианное значение составляло 177 гривен за квадратный метр, что на 10,2% меньше, чем в январе. В июле медианная цена выросла до 184 гривен за квадратный метр, в августе — до 190 гривен. При этом именно в последний месяц лета медианная цена аренды квартир впервые с апреля показала небольшой рост в долларовом выражении.

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По словам эксперта рынка недвижимости Михаила Артюхова, с началом осени цены на рынке начали расти еще активнее. На это повлияли спекуляции недобросовестных риелторов. Он рассказал, что в начале августа киевский рынок недвижимости был в спячке, но в один момент он резко оживился из-за отложенного спроса, а все предложения быстро разобрали.

Кроме того, недобросовестные посредники вывели на рынок владельцев, которые придерживали жилье, чтобы сдать его дороже. А осенью начали ходить по арендодателям, которые уже поселили жильцов за 6 — 7 тысяч гривен и предлагали им арендаторов, которые будут платить больше.

Октябрьский рост цен на жилье

Как отметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, в начале октября в Киеве уже начали наблюдаться тенденции к снижению стоимости аренды, а временный рост цен нерелевантный. Она отметила, что в октябре по сравнению с мартом цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве снизились на 3 — 4%, двухкомнатных — на 6 — 7%.

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Сообщения мониторинговых агентств о 7 — 8% росте не являются репрезентативными, поскольку касаются преимущественно жилья в относительно защищенных районах города. К примеру, владельцы квартир в глубине Голосеевского района считают, что жители Троещины захотят поехать чуть дальше от ТЭЦ. Для этого поднимают цену аренды. Но это отдельные лоты, которые не показывают ситуацию на рынке, считает Берещак.

В дальнейшем, по ее мнению, рынок стабилизируется и перейдет к постепенному росту уровня инфляции. Также цены будут подогреваться дополнительным спросом со стороны переселенцев из близких к фронту регионов.

Спрос со стороны переселенцев и инфляция будут оказывать давление на стоимость аренды. В результате цены могут подняться еще на 10% в ближайшие месяцы.

Западные регионы

Еще более подвержено спекуляциям ценообразование на аренду в западных регионах, говорят эксперты. Так, еще в августе медианная цена аренды в Закарпатской области составляла 366 гривен за квадратный метр — это почти на 200% превышало уровень января и на 11% — июля.

На киевском уровне цены находились в Черновицкой и Ивано-Франковской областях (246 гривен за квадратный метр).

Во Львовской области медианное значение аренды составляло 298 гривен за квадратный метр.

По прогнозам экспертов, западные регионы будут лидировать по сделкам в сфере недвижимости. Это касается и аренды жилья. Так что подорожание практически неизбежно.

Телеканал 24 По материалам:

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