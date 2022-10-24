Аренда квартиры: потенциальные риски и варианты защиты своих прав — Finance.ua

Аренда квартиры: потенциальные риски и варианты защиты своих прав Сегодня 08:00 — Недвижимость

Риски при аренде кратир существуют для обеих сторон — как для нанимателя, так и для наймодателя, то есть сдающего жилье. Однако в этот раз мы поговорим именно о последних и попробуем дать несколько советов, как обезопасить себя от недобросовестных арендаторов.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Оценить все проделки арендаторов невозможно. Но чаще всего это несвоевременная уплата арендной платы, коммуналки, повреждения имущества, кражи, отказ выселяться в сроки, указанные в договоре. Всё это можно предусмотреть в договоре.

Перед тем как сдавать квартиру, постарайтесь собрать о своих потенциальных арендаторах максимум информации.

Для более «продвинутых» советуем поискать своих арендаторов в различных официальных реестрах, большинство из них открыты. Но зачастую достаточно просто погуглить фамилию и имя человека и, если на него есть какой-то негатив, это обязательно будет в результатах поиска.

Вариантов защиты своих прав на самом деле не так уж много — у нас правовое государство, поэтому за защитой нужно обращаться в его органы.

В случае кражи — это будет Национальная полиция, и здесь вам пригодится как сам Договор, так и акт приема-передачи имущества, подписанный вашими арендаторами.

Не бойтесь обращаться к стражам порядка даже тогда, если договор не был зарегистрирован в налоговых органах и вы не платили налоги.

Во-первых, вас обокрали, а вор известен — у вас на руках все его данные.

Во-вторых, в задачи НПУ в данном случае совсем не входит проверка уплаты вами налогов или информирование об этом налоговиков.

Отказ выселяться — немного другая история, это не криминал, но без полиции здесь тоже не обойтись. Самым действенным будет обращение к участковому инспектору полиции.

Не поленитесь это сделать, даже если вы физически превосходите ваших арендаторов — так вы застрахуетесь от возможных жалоб на ваши действия от них.

В случае порчи имущества, несвоевременной оплаты аренды или коммунальных платежей и т.д. вы имеете дело с гражданскими правоотношениями. И, вероятнее всего, если не удалось уладить спор мирно, придется обращаться в суд.

Для привлечения арендатора к ответственности одного договора аренды недостаточно. Важно также доказать, что ущерб имуществу был причинен в момент пользования объектом аренды и по вине самого арендатора, а не вследствие ненадлежащего технического состояния или других, не зависящих от него причин.

И здесь уже не обойтись без квалифицированной правовой помощи. Поэтому советуем обратиться к адвокату-практику. Опять же — здесь вам крайне необходимо будет то, что вы подписывали со своим арендатором — договор аренды и акт приема-передачи имущества.

Все риски предусмотреть невозможно. Поэтому, если вы сдаете в аренду не «убитую» хрущевку, где из ценного имущества разве что бабушкин ковер на стене и продавленный диван, советуем не ограничиваться нашими советами и обратиться к юристу с хотя бы минимальной квалификацией.

Он поможет как составить договор аренды и акт приема-передачи имущества, которые будут отвечать именно вашим потребностям, так и проконсультирует обо всех возможных нюансах такого вида договорных правоотношений, каковым является сдача жилья в наем.

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