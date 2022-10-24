Аренда квартиры: потенциальные риски и варианты защиты своих прав — Finance.ua

Аренда квартиры: потенциальные риски и варианты защиты своих прав
Риски при аренде кратир существуют для обеих сторон — как для нанимателя, так и для наймодателя, то есть сдающего жилье. Однако в этот раз мы поговорим именно о последних и попробуем дать несколько советов, как обезопасить себя от недобросовестных арендаторов.
Об этом говорится в статье Finance.ua
Оценить все проделки арендаторов невозможно. Но чаще всего это несвоевременная уплата арендной платы, коммуналки, повреждения имущества, кражи, отказ выселяться в сроки, указанные в договоре. Всё это можно предусмотреть в договоре.
Перед тем как сдавать квартиру, постарайтесь собрать о своих потенциальных арендаторах максимум информации.
Для более «продвинутых» советуем поискать своих арендаторов в различных официальных реестрах, большинство из них открыты. Но зачастую достаточно просто погуглить фамилию и имя человека и, если на него есть какой-то негатив, это обязательно будет в результатах поиска.
Вариантов защиты своих прав на самом деле не так уж много — у нас правовое государство, поэтому за защитой нужно обращаться в его органы.
В случае кражи — это будет Национальная полиция, и здесь вам пригодится как сам Договор, так и акт приема-передачи имущества, подписанный вашими арендаторами.
Не бойтесь обращаться к стражам порядка даже тогда, если договор не был зарегистрирован в налоговых органах и вы не платили налоги.
- Во-первых, вас обокрали, а вор известен — у вас на руках все его данные.
- Во-вторых, в задачи НПУ в данном случае совсем не входит проверка уплаты вами налогов или информирование об этом налоговиков.
Отказ выселяться — немного другая история, это не криминал, но без полиции здесь тоже не обойтись. Самым действенным будет обращение к участковому инспектору полиции.
Не поленитесь это сделать, даже если вы физически превосходите ваших арендаторов — так вы застрахуетесь от возможных жалоб на ваши действия от них.
В случае порчи имущества, несвоевременной оплаты аренды или коммунальных платежей и т.д. вы имеете дело с гражданскими правоотношениями. И, вероятнее всего, если не удалось уладить спор мирно, придется обращаться в суд.
Для привлечения арендатора к ответственности одного договора аренды недостаточно. Важно также доказать, что ущерб имуществу был причинен в момент пользования объектом аренды и по вине самого арендатора, а не вследствие ненадлежащего технического состояния или других, не зависящих от него причин.
И здесь уже не обойтись без квалифицированной правовой помощи. Поэтому советуем обратиться к адвокату-практику. Опять же — здесь вам крайне необходимо будет то, что вы подписывали со своим арендатором — договор аренды и акт приема-передачи имущества.
Все риски предусмотреть невозможно. Поэтому, если вы сдаете в аренду не «убитую» хрущевку, где из ценного имущества разве что бабушкин ковер на стене и продавленный диван, советуем не ограничиваться нашими советами и обратиться к юристу с хотя бы минимальной квалификацией.
Он поможет как составить договор аренды и акт приема-передачи имущества, которые будут отвечать именно вашим потребностям, так и проконсультирует обо всех возможных нюансах такого вида договорных правоотношений, каковым является сдача жилья в наем.
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