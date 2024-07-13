Apple Watch SE станут более бюджетными благодаря новой версии с пластиком вместо алюминия — Finance.ua

Apple Watch SE станут более бюджетными благодаря новой версии с пластиком вместо алюминия Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Apple Watch SE станут более бюджетными благодаря новой версии с пластиком вместо алюминия

Apple Watch Series 10 будет обладать большим дисплеем и новым чипом, но новые функции мониторинга состояния здоровья сейчас под вопросом. А версия Apple Watch SE имеет шанс подешеветь благодаря новому корпусу из пластика.

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

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Он добавил, что дизайн Apple Watch Series 10 «вряд ли будет сильно отличаться» от своего предшественника, но новинка будет тоньше. Между тем, модель Apple Watch Ultra в этом году не получит нового дизайна.

Что изменится

Новые модели Apple Watch Series 10 будут доступны в двух размерах корпуса под кодовыми названиями N217 и N218. У них будут большие дисплеи, а одна из моделей получит экран примерно такого же размера, как Apple Watch Ultra.

Умные часы Apple 2024 будут иметь новый процессор. Несмотря на то, что он может «заложить основу для некоторых усовершенствований искусственного интеллекта в будущем», чип не будет работать с Apple Intelligence, и пока нет никаких планов по внедрению «полной инициативы» в Apple Watch.

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Apple разрабатывает функции обнаружения гипертонии и апноэ во сне для Apple Watch. Эти диагностические функции планировалось запустить в 2024 году, но Гурман говорит, что компания «столкнулась с некоторыми серьезными трудностями».

Функция выявления гипертонии оказалась недостаточно надежной при тестировании, и существуют сомнения в ее интеграции в обновленный дизайн. Поэтому его могут отложить до следующего года.

Функция обнаружения апноэ во сне основана на определении насыщения крови кислородом. Но Apple Watch в США не могут измерять уровень кислорода в крови из-за продолжающегося судебного спора с Masimo. Поэтому запуск функции обнаружения апноэ во сне будет зависеть от разрешения спора Masimo, и его тоже могут отложить.

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Apple также продолжает тестировать и обсуждать перспективы использования 3D-печатных корпусов для некоторых моделей Apple Watch. Это может ускорить производство и снизить использование материалов.

Также Марк Гурман заявил, что Apple разрабатывает новую недорогую версию Apple Watch SE с пластиковым корпусом вместо корпуса из анодированного алюминия.

Такой подход позволит снизить издержки. Текущая версия ‌Apple Watch SE‌ продается за $249, но конкурентные часы Samsung Galaxy Watch FE продаются за $199.

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