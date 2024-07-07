Apple выпустит AirPods с инфракрасными камерами для улучшения восприятия — Finance.ua

Apple выпустит AirPods с инфракрасными камерами для улучшения восприятия 07.07.2024, 01:21 — Технологии&Авто

Apple выпустит AirPods с инфракрасными камерами для улучшения восприятия

Apple планирует начать массовое производство новых AirPods с модулями камеры до 2026 года. Ранее о таких планах сообщал ресурс Bloomberg. Но тогда речь шла только об одной из идей формфактора носимых устройств.

Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо, пишет 9to5mac.

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Теперь Куо утверждает, что эти новые наушники AirPods будут иметь инфракрасную камеру, подобную той, которая используется как часть модуля Face ID на iPhone и iPad.

Цель Apple состоит в том, чтобы оснащенные камерой AirPods интегрировались с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple Vision, чтобы улучшить пользовательский опыт пространственного аудио и укрепить экосистему пространственных вычислений.

«Например, когда пользователь просматривает видео с помощью Vision Pro и носит эти новые AirPods, если пользователь поворачивает голову, чтобы посмотреть в определенном направлении, источник звука в этом направлении может быть подчеркнут для улучшения пространственного аудио/вычислительного опыта», — сказал аналитик.

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Кроме того, инфракрасная камера на AirPods сможет обнаруживать изменения окружающей среды, «потенциально позволяя управлять жестами в воздухе для улучшения взаимодействия человека с устройством».

Куо отмечает, что Foxconn является «поставщиком нового продукта для ИК-камеры, которая будет использоваться с AirPods».

Сообщается, что Foxconn планирует выпускать 18−20 млн единиц в год или около 10 млн пар AirPods.

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