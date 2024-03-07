Apple выпустила iOS 17.4: сторонние магазины приложений в ЕС и многие другие важные нововшества — Finance.ua

Apple выпустила iOS 17.4: сторонние магазины приложений в ЕС и многие другие важные нововшества Сегодня 06:45 — Технологии&Авто

Apple выпустила iOS 17.4: сторонние магазины приложений в ЕС и многие другие важные нововшества

Apple выпустила обновление для многих своих операционных систем, и ни одна из них не имеет большего влияния, чем изменения в iOS — по крайней мере, в Европейском Союзе.

С появлением iOS 17.4 Apple соблюдает новые строгие правила в блоке, когда речь идет об App Store. Теперь Apple официально поддерживает сторонние магазины приложений на iPhone в ЕС, а разработчики могут предлагать сторонние варианты оплаты. Производителям веб-браузеров больше не нужно базировать свои приложения на WebKit от Apple, а Apple открывает чип NFC для беспроводных платежей, не имеющих ничего общего с Apple Pay.

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Хотя эти обновления, меняющие правила игры, ограничиваются ЕС, iOS 17.4 также имеет несколько отличных новых функций для пользователей из других стран. Apple Podcasts теперь предлагает автоматическую транскрипцию на английском, испанском, французском и немецком языках. Текст будет синхронно подсвечиваться со звуком, чтобы вы могли легко следовать за ним. Вы сможете искать текст и прикасаться к нему, чтобы начать воспроизведение аудио с определенного места.

Кроме того, вы получите множество новых смайликов. Другие обновления касаются таких функций, как состояние аккумулятора, Siri (с возможностью читать полученные сообщения на любом поддерживаемом языке), защиту от кражи устройства и виртуальные номера карт для Apple Cash. Благодаря обновлению идентификатора абонента, при бизнес-звонках от проверенной Apple компании вы будете видеть ее название, логотип и название отдела.

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Также исправлено множество ошибок.

Вместе с iOS 17.4, Apple также выпустила iPadOS 17.4, которая имеет многие из тех же изменений, включая обновление App Store, чтобы отвечать требованиям Закона ЕС о цифровых рынках.

Ожидается, что в ближайшее время компания выпустит также visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 и HomePod 17.4.

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