Apple представила новый MacBook Air с чипом М<sup><small>3</small></sup> — Finance.ua

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Apple представила новый MacBook Air с чипом М3

Технологии&Авто
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Apple представила новый MacBook Air с чипом М<sup><small>3</small></sup>
Apple представила новый MacBook Air с чипом М3, Фото: independent.co.uk
Компания Apple выпустила обновленный ноутбук MacBook Air, имеющий чип М3.
Об этом сообщает The Independent.
Ноутбук имеет неизменную конструкцию самого маленького и самого дешевого компьютера от Apple, но в то же время устройство оснащено чипом М3, впервые представленным в конце 2023 года. Отмечается, что благодаря М3 ноутбук работает на 60% быстрее модели с чипом М1.
Apple представила новый MacBook Air с чипом М<sup><small>3</small></sup>
Кроме чипа новый MacBook Air получил лучшую технологию Wi-Fi, новые функции микрофона и лучшее качество голоса во время звонков, сообщили в компании.
Ноутбук теперь поддерживает два дисплея, когда его крышка будет оставаться закрытой, а не один, как раньше.
Остальные характеристики остаются неизменными, включая цену 1099 долларов США. Однако в Великобритании купить ноутбук от Apple можно будет дешевле: цена стартует от 1099 фунтов стерлингов (1393 долларов США), в то время как стоимость предыдущей модели начиналась от 1149 фунтов стерлингов (1456 долларов США).
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Гаджет также будет иметь четыре варианта цвета, хотя окрас Midnight будет оставлять на себе меньше отпечатков пальцев благодаря специальному покрытию. Новый MacBook Air будет доступен в версиях размером экрана 13 и 15 дюймов.
В Apple также заявили о прекращении производства MacBook Air с чипом М1, который был в продаже до 4 марта.
По материалам:
Укрінформ
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