Apple представила новый MacBook Air с чипом М<sup><small>3</small></sup> — Finance.ua

Apple представила новый MacBook Air с чипом М 3 Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Apple представила новый MacBook Air с чипом М 3 , Фото: independent.co.uk

Компания Apple выпустила обновленный ноутбук MacBook Air, имеющий чип М 3 .

Ноутбук имеет неизменную конструкцию самого маленького и самого дешевого компьютера от Apple, но в то же время устройство оснащено чипом М 3 , впервые представленным в конце 2023 года. Отмечается, что благодаря М 3 ноутбук работает на 60% быстрее модели с чипом М 1 .

Кроме чипа новый MacBook Air получил лучшую технологию Wi-Fi, новые функции микрофона и лучшее качество голоса во время звонков, сообщили в компании.

Ноутбук теперь поддерживает два дисплея, когда его крышка будет оставаться закрытой, а не один, как раньше.

Остальные характеристики остаются неизменными, включая цену 1099 долларов США. Однако в Великобритании купить ноутбук от Apple можно будет дешевле: цена стартует от 1099 фунтов стерлингов (1393 долларов США), в то время как стоимость предыдущей модели начиналась от 1149 фунтов стерлингов (1456 долларов США).

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Гаджет также будет иметь четыре варианта цвета, хотя окрас Midnight будет оставлять на себе меньше отпечатков пальцев благодаря специальному покрытию. Новый MacBook Air будет доступен в версиях размером экрана 13 и 15 дюймов.

В Apple также заявили о прекращении производства MacBook Air с чипом М 1 , который был в продаже до 4 марта.

Укрінформ По материалам:

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