Apple выпустила два новых приложения в iOS 18.4 и visionOS 2.4 — Finance.ua
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Apple выпустила два новых приложения в iOS 18.4 и visionOS 2.4

Технологии&Авто
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Apple выпустила два новых приложения в iOS 18.4 и visionOS 2.4
Apple выпустила два новых приложения в iOS 18.4 и visionOS 2.4, 9to5mac.com
Apple представила две новые программы: «Apple Vision Pro» для iPhone и «Spatial Gallery» для Vision Pro, которые улучшают взаимодействие пользователей с контентом.

Apple Vision Pro для iPhone

Новое приложение «Apple Vision Pro» предоставляет пользователям iPhone возможность:
  • просматривать модель, версию программного обеспечения и серийный номер Vision Pro;
  • получать советы и доступ к руководству Vision Pro;
  • открывать для себя новый контент для Vision Pro, включая иммерсивные видео, приложения и игры.
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При открытии программы отображается страница «Discover» с разнообразными историями о последних обновлениях и контент для Vision Pro. Для владельцев Vision Pro это приложение автоматически устанавливается с обновлением до iOS 18.4; другие пользователи могут скачать ее отдельно из App Store.

«Spatial Gallery» для Vision Pro

Вторая новая программа, «Spatial Gallery», дебютирует для пользователей Vision Pro с обновлением visionOS 2.4. Она является специальным местом для просмотра пространственных медиа, таких как фотографии, видео и панорамы. Apple описывает это приложение так:
«Spatial Gallery, новая программа для Apple Vision Pro, содержит пространственные фотографии, видео и панорамы, курируемые Apple, и предоставляет пользователям окно в увлекательные и мощные моменты, охватывая искусство, культуру, развлечения, образ жизни, природу, спорт и путешествия, с новым контентом, выпускаемым регулярно».
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На момент запуска пользователи могут ознакомиться с историями и опытом известных брендов; заглянуть за кулисы Apple Originals, например «Severance», «The Studio» и «The Morning Show»; а также послушать разговоры с топовыми артистами.
По материалам:
double.news
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