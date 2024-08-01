Apple впервые добавила на iPhone функцию записи звонков — Finance.ua

Apple впервые добавила на iPhone функцию записи звонков
Apple впервые добавила в iPhone функцию записи звонков. Правда, пока эта функция доступна только в бета-версии iOS 18.1 для разработчиков.
Об этом сообщает Financial Express.
Сообщается, что Apple в iOS 18.1 с помощью Apple Intelligence добавит функцию, которая позволит записывать и расшифровывать записанные телефонные разговоры.
Ранее Apple уже объявила о внедрении Apple Intelligence, которая, как она утверждала, может изменить опыт пользователей. Новая функция будет работать следующим образом:
- для записи разговора нужно нажать кнопку записи в левом верхнем углу после начала звонка;
- все участники разговора получат голосовое уведомление о том, что звонок записывается;
- записать можно будет весь телефонный разговор;
- записанный разговор будет храниться в приложении Notes, где можно будет повторно прослушать и расшифровать разговор;
- также расшифровку можно получить без повторного прослушивания разговора.
В то же время следует отметить, что собеседник не сможет отказать в записи звонка. Следовательно, если он не хочет этого, ему придется сбросить звонок.
Пока эта функция доступна только в бета-версиях iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, которую используют разработчики. Остальные пользователи смогут получить обновления только осенью.
Источники также сообщили, что у новой iOS 18.1 будет также лучшая версия Siri. В частности, ожидается новый интерфейс голосового помощника, новая анимация подсветки, возможность переключаться между текстовым и голосовым вводом в Siri, лучшее решение проблем, связанных с iPhone, и распознавание слов, написанных или озвученных с ошибкой.
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