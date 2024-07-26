Apple выпустит самый тонкий смартфон в истории: что известно об iPhone 17 Slim — Finance.ua

Apple выпустит самый тонкий смартфон в истории: что известно об iPhone 17 Slim 26.07.2024, 00:15 — Технологии&Авто

Apple выпустит самый тонкий смартфон в истории: что известно об iPhone 17 Slim

Компания Apple планирует выпустить свой самый тонкий смартфон. iPhone 17 Slim должен выйти в 2025 году. Об этом сообщает 9to5Mac

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple пойдет на значительные компромиссы, чтобы добиться «ультратонкого» дизайна. Вероятно, смартфон будет иметь только одну камеру — основную широкоугольную с разрешением 48 Мп.

Корпус iPhone 17 Slim по-прежнему будет изготовлен из титана, но с «меньшим процентом титана, чем в нынешних корпусах Pro и Pro Max».

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Экран устройства получит диагональ 6,6″ и разрешение примерно 2740×1260. При этом сохранится Dynamic Island.

iPhone 17 Slim будет работать под управлением фирменного процессора A19. Он также может получить свой модем Apple для 5G вместо варианта от Qualcomm.

Есть информация, что в следующем году Apple откажется от модели iPhone Plus, а это означает, что линейка iPhone 17 будет состоять из iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Slim станет самой дорогой моделью iPhone 17, ее цена составит примерно 1299 долларов.

Комментируя отказ от версии Plus, Куо утверждает, что на него сейчас приходится всего около 5−10% от общего объема поставок новых iPhone.

«Это означает, что три других модели iPhone (стандартная, Pro и Pro Max) уже достаточно покрывают высококлассные сегменты рынка, делая модель Plus лишней», — подчеркнул аналитик.

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