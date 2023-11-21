Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году — Finance.ua

Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году

В следующем году Apple добавит поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) в iOS, что должно устранить распространенную проблему совместимости текстовых сообщений между iPhone и смартфонами на базе Android.

Об этом пишет Bloomberg.

Долгое время компания отказывалась от внедрения эталона. Но теперь Apple также считает, что RCS «обеспечит лучшую функциональную совместимость» по сравнению с SMS или MMS.

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Это будет работать вместе с iMessage, который будет оставаться лучшим и самым безопасным сервисом обмена сообщениями для пользователей Apple.

Ранее Google и общественность потребовали от Apple добавить поддержку RCS в iPhone. Эта проблема получила неофициальное название «зеленого пузыря», ведь именно на таком фоне отображаются сообщения на iOS от пользователей с Android-устройствами.

Глава компании Тим Кук на одной из конференций также отвергал идею внедрения стандарта в iMessage. Вместо этого он предложил запрашивающему «купить его маме iPhone».

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Однако «зеленый пузырь» никуда не денется. Apple заявила, что после внедрения RCS сообщения с Android-смартфонов будут отображаться так же, как и раньше.

Rich Communication Services (RCS) — это коллективные усилия ряда игроков промышленности для дополнения традиционных SMS современными функциями. Среди них больший объем сообщений, поддержка эмодзи, графических файлов, сквозное шифрование и т. д.

Производители смартфонов и телекоммуникационные операторы за последние годы оказали поддержку RCS более чем 800 миллионам пользователей по всему миру.

Google приветствовала решение Apple о переходе на новый стандарт.

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