Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году — Finance.ua
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Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году

Технологии&Авто
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Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году
Apple внедрит поддержку RCS-сообщений в 2024 году
В следующем году Apple добавит поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) в iOS, что должно устранить распространенную проблему совместимости текстовых сообщений между iPhone и смартфонами на базе Android.
Об этом пишет Bloomberg.
Долгое время компания отказывалась от внедрения эталона. Но теперь Apple также считает, что RCS «обеспечит лучшую функциональную совместимость» по сравнению с SMS или MMS.
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Это будет работать вместе с iMessage, который будет оставаться лучшим и самым безопасным сервисом обмена сообщениями для пользователей Apple.
Ранее Google и общественность потребовали от Apple добавить поддержку RCS в iPhone. Эта проблема получила неофициальное название «зеленого пузыря», ведь именно на таком фоне отображаются сообщения на iOS от пользователей с Android-устройствами.
Глава компании Тим Кук на одной из конференций также отвергал идею внедрения стандарта в iMessage. Вместо этого он предложил запрашивающему «купить его маме iPhone».
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Однако «зеленый пузырь» никуда не денется. Apple заявила, что после внедрения RCS сообщения с Android-смартфонов будут отображаться так же, как и раньше.
Rich Communication Services (RCS) — это коллективные усилия ряда игроков промышленности для дополнения традиционных SMS современными функциями. Среди них больший объем сообщений, поддержка эмодзи, графических файлов, сквозное шифрование и т. д.
Производители смартфонов и телекоммуникационные операторы за последние годы оказали поддержку RCS более чем 800 миллионам пользователей по всему миру.
Google приветствовала решение Apple о переходе на новый стандарт.
По материалам:
speka.media
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