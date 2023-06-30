Apple разрабатывает технологию, которая позволит сделать экраны iPhone и Apple Watch более долговечными — Finance.ua

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Apple разрабатывает технологию, которая позволит сделать экраны iPhone и Apple Watch более долговечными

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает технологию, которая позволит сделать экраны iPhone и Apple Watch более долговечными
Apple разрабатывает технологию, которая позволит сделать экраны iPhone и Apple Watch более долговечными
Apple работает над технологией, которая может продлить срок службы экранов iPhone и Apple Watch, предотвращая их выгорание и деградацию.
Об этом говорится в патенте под названием «Система и метод для управления износом дисплея».
Экраны iPhone и Apple Watch используют технологию OLED, которая обеспечивает устройствам яркость, контрастность и энергоэффективность. Однако OLED-экраны со временем подвержены выгоранию и деградации, когда некоторые пиксели теряют свою яркость или цвет.
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Apple хочет решить эту проблему с помощью новой технологии, которая может контролировать износ экрана и компенсировать выгорание пикселей. Согласно патенту, система может определять степень износа каждого пикселя на экране и корректировать его яркость или цвет, чтобы сделать его согласованным с другими пикселями.
Кроме того, система может анализировать содержание изображения на экране и оптимизировать его для уменьшения износа. Например, система может уменьшать яркость или контрастность изображения, если оно содержит много белого или другого яркого цвета, которые могут вызвать больший износ.
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Таким образом, Apple может продлить срок службы экранов iPhone и Apple Watch, улучшая качество изображения и предотвращая выгорание и деградацию гаджетов. Это может сделать устройство более надежным и привлекательным для пользователей.
Наличие патента не означает, что Apple обязательно реализует такую ​​технологию в будущем. Компания часто подает заявки на патенты на разные идеи и концепции, но не все из них становятся реальными продуктами.

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По материалам:
iTechua
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