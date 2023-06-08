Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности — Finance.ua
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Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности

Фондовый рынок
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Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности
Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности
Компания Apple приобрела Mira — американский стартап дополненной реальности, производящий гарнитуры для других фирм и военных США.
Об этом пишет The Verge.
Сколько Apple заплатила за Mira, которая в настоящее время собрала около 17 млн долларов финансирования, — неизвестно.
По словам собеседников The Verge, в свое время Джонни Айв, бывший главный дизайнер Apple, был консультантом стартапа.
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Apple поделилась с журналистами типичным заявлением, которое она делает, когда покупает фирму: «Apple иногда покупает меньшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы».
Как пишут журналисты, непонятно, продлит ли Apple военные контракты Mira, но зная, как работает компания, это очень маловероятно.
У Mira есть небольшой контракт с Военно-воздушными силами США и соглашение с Военно-морскими силами, сумма которого составляет более 700 тыс. долларов. В частности, контракт с ВВС предусматривает использование гарнитуры Prism Pro военными пилотами. Устройство отображает такие вещи, как инструкции по оборудованию.

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