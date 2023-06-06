Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео) — Finance.ua
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Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео)

Технологии&Авто
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Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео)
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео)
Компания Apple представила интерактивные очки Vision Pro, свою первую в истории гарнитуру дополненной реальности.
Vision Pro — это гарнитура с прозрачным дисплеем и 3D-интерфейсом, которым можно управлять глазами, руками и голосом.
Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации отметил, что, воспользовавшись гарнитурой, можно увидеть виртуальные миры на экране с высоким разрешением.
С помощью кнопки на боковой стороне гарнитуры наружные камеры смешиваются с реальным миром. Кук называет это «пространственными вычислениями».
Apple делает большой акцент на том, что человек с гарнитурой Vision Pro не изолирован от внешнего мира. Например, когда он полностью погружен в виртуальный мир, а другой человек приближается к нему, происходит контакт «глаза в глаза».
То есть внешний экран позволяет другим людям смотреть в глаза человеку с гарнитурой Vision Pro.
Для управления устройством используются глаза, жесты и голоса. Для физического управления есть также колесико Digital Crown, как у Apple Watch.
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео)
Отмечается, что Apple приложила много усилий для того, чтобы сделать Vision Pro легким, но мощным. Дисплейная система состоит из двух микро-OLED-дисплеев с общим разрешением 23 миллиона пикселей. По словам Apple, это больше пикселей, чем у телевизора с разрешением 4K.
Видео воспроизводится в подлинном разрешении 4K с широким цветовым охватом и высоким динамическим диапазоном. Несколько камер, как внутри, так и снаружи, а также сканер Lidar отслеживают движения ваших глаз и рук и сканируют окружающую среду.
Гарнитура также поддерживает пространственный звук и может сканировать вашу комнату для создания эффекта присутствия.
Все это — в корпусе из алюминия и стекла, с тканевым ремешком, удерживающим гарнитуру на голове.
Для людей в очках Apple в партнерстве с Zeiss создала оптические вставки, которые магнитно прикрепляются к линзам гарнитуры.
Все это работает на чипе Apple M2, работающем параллельно с совершенно новым чипом R1, обрабатывающим входные данные с камер, сенсоров и микрофонов устройства. Проще говоря, M2 отвечает за вычисления, а R1 обеспечивает бесперебойную работу устройства.
Система идентификации происходит с помощью сканирования глаз под названием Optic ID, которая гарантирует доступ к гарнитуре только для владельца.
Время автономной работы Vision Pro составляет 2 часа. Речь идет об использовании гарнитуры с внешним аккумулятором, подключенным через кабель сбоку.
Цена устройства будет стартовать от $3,499, а в продаже Vision Pro появится «в начале следующего года».
По материалам:
Українська правда
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