Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео) — Finance.ua

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео) Сегодня 10:45 — Технологии&Авто

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro (видео)

Компания Apple представила интерактивные очки Vision Pro, свою первую в истории гарнитуру дополненной реальности.

Vision Pro — это гарнитура с прозрачным дисплеем и 3D-интерфейсом, которым можно управлять глазами, руками и голосом.

Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации отметил, что, воспользовавшись гарнитурой, можно увидеть виртуальные миры на экране с высоким разрешением.

С помощью кнопки на боковой стороне гарнитуры наружные камеры смешиваются с реальным миром. Кук называет это «пространственными вычислениями».

Apple делает большой акцент на том, что человек с гарнитурой Vision Pro не изолирован от внешнего мира. Например, когда он полностью погружен в виртуальный мир, а другой человек приближается к нему, происходит контакт «глаза в глаза».

То есть внешний экран позволяет другим людям смотреть в глаза человеку с гарнитурой Vision Pro.

Для управления устройством используются глаза, жесты и голоса. Для физического управления есть также колесико Digital Crown, как у Apple Watch.

Отмечается, что Apple приложила много усилий для того, чтобы сделать Vision Pro легким, но мощным. Дисплейная система состоит из двух микро-OLED-дисплеев с общим разрешением 23 миллиона пикселей. По словам Apple, это больше пикселей, чем у телевизора с разрешением 4K.

Видео воспроизводится в подлинном разрешении 4K с широким цветовым охватом и высоким динамическим диапазоном. Несколько камер, как внутри, так и снаружи, а также сканер Lidar отслеживают движения ваших глаз и рук и сканируют окружающую среду.

Гарнитура также поддерживает пространственный звук и может сканировать вашу комнату для создания эффекта присутствия.

Все это — в корпусе из алюминия и стекла, с тканевым ремешком, удерживающим гарнитуру на голове.

Для людей в очках Apple в партнерстве с Zeiss создала оптические вставки, которые магнитно прикрепляются к линзам гарнитуры.

Все это работает на чипе Apple M 2 , работающем параллельно с совершенно новым чипом R1, обрабатывающим входные данные с камер, сенсоров и микрофонов устройства. Проще говоря, M 2 отвечает за вычисления, а R1 обеспечивает бесперебойную работу устройства.

Система идентификации происходит с помощью сканирования глаз под названием Optic ID, которая гарантирует доступ к гарнитуре только для владельца.

Время автономной работы Vision Pro составляет 2 часа. Речь идет об использовании гарнитуры с внешним аккумулятором, подключенным через кабель сбоку.

Цена устройства будет стартовать от $3,499, а в продаже Vision Pro появится «в начале следующего года».

Українська правда По материалам:

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