Apple планирует инвестировать в OpenAI — Finance.ua

Apple планирует инвестировать в OpenAI
Apple ведет переговоры об инвестициях в компанию OpenAI, специализирующуюся на искусственном интеллекте, как сообщают источники The Wall Street Journal.
В отчете не указано, какую сумму Apple планирует вложить в OpenAI, и не предоставлены другие детали, но указано, что этот инвестиционный раунд может оценить создателя ChatGPT более 100 миллиардов долларов.
Ранее Apple заявила о планах интеграции ChatGPT в Siri на iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia с запуском до конца года.
С разрешения пользователя Siri сможет использовать ответы ChatGPT для реагирования на запросы и подсказки. ChatGPT также будет доступен в Apple Writing Tools, позволяя пользователям генерировать текст и изображения. Сообщается, что ChatGPT на устройстве Apple будет работать на последней модели GPT-4o от OpenAI.
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