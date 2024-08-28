Apple сокращает около 100 сотрудников в критически важном подразделении Bloomberg — Finance.ua

Apple сокращает около 100 сотрудников в критически важном подразделении Bloomberg Сегодня 22:19 — Фондовый рынок

Apple сокращает около 100 сотрудников в критически важном подразделении Bloomberg

Американская корпорация Apple пошла на редкий шаг, сократив около 100 рабочих мест в группе, занимавшейся цифровыми услугами, это часть смены приоритетов в критически важном подразделении компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников, о своем решении компания объявила сотрудникам во вторник.

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Отмечается, что оптимизация штата включает в себя некоторые инженерные должности. Больше всего компания сократила людей в команде, ответственной за приложения Apple Books и Apple Bookstore. Также были увольнения работников в части подразделения, курирующей Apple News.

Apple Books стали менее приоритетными для компании, не считающей приложение основной частью ассортимента своих услуг.

По словам собеседников, приложение Apple Books со временем получит новые функции, а что касается Apple News, то сокращение штата здесь не признак того, что к ней будет приковано меньше внимания.

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Увольнение в Apple — относительно редкое явление, хотя компания сделала по крайней мере четыре раунда сокращений в 2024 году.

Ранее в этом году она уволила сотни работников, когда закрыла свой проект по беспилотным автомобилям.

Укрінформ По материалам:

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