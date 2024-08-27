Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg — Finance.ua
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Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg
Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg
Американская компания Apple Inc. разослала приглашение на презентацию новых продуктов в своей штаб-квартире 9 сентября.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания в понедельник объявила, что презентация состоится в Apple Park в Калифорнии, а темой мероприятия станет: «Пора сиять».
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По словам собеседников, раньше Apple готовилась провести презентацию 10 сентября, но теперь это произойдет днем ​​ранее.
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Отмечается, что 10 сентября — дата первых президентских дебатов между демократкой и вице-президентом США Камалой Гаррис и кандидатом от Республиканской партии и экс-президентом Дональдом Трампом.
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Ожидается, что iPhone 16 будет иметь больше экранов на моделях Pro и новые функции камеры, такие как специальная кнопка для фотографирования. Компания также производит набор инструментов искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence.
Однако в целом телефоны не будут отличаться от прошлогодних моделей.
По материалам:
Укрінформ
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