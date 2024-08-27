Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

Apple представит новый iPhone уже 9 сентября — Bloomberg

Американская компания Apple Inc. разослала приглашение на презентацию новых продуктов в своей штаб-квартире 9 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания в понедельник объявила, что презентация состоится в Apple Park в Калифорнии, а темой мероприятия станет: «Пора сиять».

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По словам собеседников, раньше Apple готовилась провести презентацию 10 сентября, но теперь это произойдет днем ​​ранее.

Отмечается, что 10 сентября — дата первых президентских дебатов между демократкой и вице-президентом США Камалой Гаррис и кандидатом от Республиканской партии и экс-президентом Дональдом Трампом.

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Ожидается, что iPhone 16 будет иметь больше экранов на моделях Pro и новые функции камеры, такие как специальная кнопка для фотографирования. Компания также производит набор инструментов искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence.

Однако в целом телефоны не будут отличаться от прошлогодних моделей.

Укрінформ По материалам:

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