Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro — Finance.ua

Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro
По информации тайваньского издания DigiTimes, в августе 2024 года компания Apple начинает массовое производство 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro.
Эта информация совпадает с данными аналитика Росса Янга, утверждающего, что поставки дисплеев для следующих моделей MacBook Pro уже начались.
В майском выпуске своей информационной заметки Power On Марк Гурман из Bloomberg также говорил, что новые MacBook Pro нужно ждать до конца 2024 года. Модели будут работать на процессорах M4 Pro и M4 Max.
К слову, компания выпустит еще несколько устройств с чипами M4. Это будет обновленный Mac mini и iMac. Скорее всего, все модели дебютируют на мероприятии в октябре.
Сейчас Apple готовится к презентации 9 сентября, на которой покажет линейку iPhone 16 и другие устройства.
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