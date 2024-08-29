Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro

Технологии&Авто
47
Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro
Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro
По информации тайваньского издания DigiTimes, в августе 2024 года компания Apple начинает массовое производство 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro.
Эта информация совпадает с данными аналитика Росса Янга, утверждающего, что поставки дисплеев для следующих моделей MacBook Pro уже начались.
В майском выпуске своей информационной заметки Power On Марк Гурман из Bloomberg также говорил, что новые MacBook Pro нужно ждать до конца 2024 года. Модели будут работать на процессорах M4 Pro и M4 Max.
К слову, компания выпустит еще несколько устройств с чипами M4. Это будет обновленный Mac mini и iMac. Скорее всего, все модели дебютируют на мероприятии в октябре.
Сейчас Apple готовится к презентации 9 сентября, на которой покажет линейку iPhone 16 и другие устройства.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.