Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro — Finance.ua

Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro

По информации тайваньского издания DigiTimes, в августе 2024 года компания Apple начинает массовое производство 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro.

Эта информация совпадает с данными аналитика Росса Янга, утверждающего, что поставки дисплеев для следующих моделей MacBook Pro уже начались.

4 Pro и M 4 Max. В майском выпуске своей информационной заметки Power On Марк Гурман из Bloomberg также говорил , что новые MacBook Pro нужно ждать до конца 2024 года. Модели будут работать на процессорах MPro и MMax.

4 . Это К слову, компания выпустит еще несколько устройств с чипами M. Это будет обновленный Mac mini и iMac. Скорее всего, все модели дебютируют на мероприятии в октябре.

Сейчас Apple готовится к презентации 9 сентября, на которой покажет линейку iPhone 16 и другие устройства.

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