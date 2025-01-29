Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями — Finance.ua

Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями

Компания Apple обновила свое спортивное приложение для iOS, добавив несколько новых функций, среди которых более быстрый способ навигации в приложении, поддержка нескольких дополнительных футбольных турниров и информация о том, где можно смотреть матчи, транслируемые на национальном уровне в США.

Согласно примечаниям к обновлению, теперь вы можете быстро «провести пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть все лиги и команды, за которыми вы следите». На странице конкретной игры под названием команды и ее рекордом в сезоне появилась дополнительная строка с информацией о трансляции, например, «Прямая трансляция на NHL Network» или «Прямая трансляция на TNT, Max, truTV», если есть несколько способов ее просмотра.

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Обновление также расширяет футбольное покрытие приложения «Спорт», добавив проводимые в Великобритании турниры Кубка Англии, Чемпионата Англии и Кубка Лиги.

Apple Sports был запущен в феврале, предоставляя болельщикам несколько разных крупных спортивных лиг, включая NBA, NHL и MLS, универсальное решение для отслеживания счетов, статистики, будущих игр и даже коэффициентов ставок. В августе приложение добавило счета в реальном времени и пошаговую информацию о футбольных матчах НФЛ и колледжей, а также расширило поддержку Live Activities «для всех команд и лиг, доступных в приложении», что облегчило отслеживание игр на экране блокировки iPhone и Apple Watch.

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В декабре приложение также представило краткие сведения о голевых моментах и ​​важных моментах игры под названием Key Plays, а также турнирную таблицу лиг, что облегчило отслеживание того, какие команды квалифицировались на постсезон.

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