Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями — Finance.ua

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Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями

Технологии&Авто
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Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями
Apple обновила приложение Sports несколькими новыми функциями
Компания Apple обновила свое спортивное приложение для iOS, добавив несколько новых функций, среди которых более быстрый способ навигации в приложении, поддержка нескольких дополнительных футбольных турниров и информация о том, где можно смотреть матчи, транслируемые на национальном уровне в США.
Согласно примечаниям к обновлению, теперь вы можете быстро «провести пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть все лиги и команды, за которыми вы следите». На странице конкретной игры под названием команды и ее рекордом в сезоне появилась дополнительная строка с информацией о трансляции, например, «Прямая трансляция на NHL Network» или «Прямая трансляция на TNT, Max, truTV», если есть несколько способов ее просмотра.
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Обновление также расширяет футбольное покрытие приложения «Спорт», добавив проводимые в Великобритании турниры Кубка Англии, Чемпионата Англии и Кубка Лиги.
Apple Sports был запущен в феврале, предоставляя болельщикам несколько разных крупных спортивных лиг, включая NBA, NHL и MLS, универсальное решение для отслеживания счетов, статистики, будущих игр и даже коэффициентов ставок. В августе приложение добавило счета в реальном времени и пошаговую информацию о футбольных матчах НФЛ и колледжей, а также расширило поддержку Live Activities «для всех команд и лиг, доступных в приложении», что облегчило отслеживание игр на экране блокировки iPhone и Apple Watch.
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В декабре приложение также представило краткие сведения о голевых моментах и ​​важных моментах игры под названием Key Plays, а также турнирную таблицу лиг, что облегчило отслеживание того, какие команды квалифицировались на постсезон.
По материалам:
expert.ua
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