Apple присоединилась к разработке стандарта для искусственного интеллекта — Finance.ua

Apple присоединилась к разработке стандарта для искусственного интеллекта 26.01.2025, 01:22 — Технологии&Авто

Apple присоединилась к разработке стандарта для искусственного интеллекта

Apple присоединилась к консорциуму Ultra Accelerator Link Consortium, создающему новый стандарт соединения для ускорителей ИИ в дата-центрах. Этот эталон станет аналогом фирменной технологии NVLink от Nvidia.

Консорциум Ultra Accelerator Link Consortium разрабатывает стандарт под названием UALink, объединяющий чипы-ускорители искусственного интеллекта, которые можно увидеть во все большем количестве серверных.

Apple теперь член правления консорциума вместе с Alibaba и полупроводниковой компанией Synopsys.

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В своем заявлении директор по архитектуре платформы Apple Бекки Луп сказала, что UALink «показывает большие перспективы» в решении проблем с подключением и созданием новых возможностей для ИИ.

«Apple имеет долгую историю новаторства и сотрудничества по внедрению инноваций, которые двигают нашу индустрию вперед. Мы рады присоединиться к совету директоров UALink», — сообщила Лупп в отдельном заявлении

UALink — что это и как влияет на рынок ИИ

Целью UALink является подключение чипов, начиная от графических процессоров и заканчивая специальными решениями, чтобы ускорить обучение, тонкую настройку и работу моделей искусственного интеллекта.

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Ожидается, что первые продукты UALink будут выпущены на основе открытых стандартов, в частности, AMD Infinity Fabric, в течение следующих нескольких лет.

Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft и Meta входят в состав консорциума UALink, которая является крупнейшим производителем ускорителей искусственного интеллекта.

В свою очередь, Nvidia предлагает собственную технологию соединения NVLink для связывания чипов в кластере центра обработки данных.

НВ По материалам:

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