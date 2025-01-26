Apple присоединилась к разработке стандарта для искусственного интеллекта — Finance.ua

Apple присоединилась к разработке стандарта для искусственного интеллекта
Apple присоединилась к консорциуму Ultra Accelerator Link Consortium, создающему новый стандарт соединения для ускорителей ИИ в дата-центрах. Этот эталон станет аналогом фирменной технологии NVLink от Nvidia.
Консорциум Ultra Accelerator Link Consortium разрабатывает стандарт под названием UALink, объединяющий чипы-ускорители искусственного интеллекта, которые можно увидеть во все большем количестве серверных.
Apple теперь член правления консорциума вместе с Alibaba и полупроводниковой компанией Synopsys.
В своем заявлении директор по архитектуре платформы Apple Бекки Луп сказала, что UALink «показывает большие перспективы» в решении проблем с подключением и созданием новых возможностей для ИИ.
«Apple имеет долгую историю новаторства и сотрудничества по внедрению инноваций, которые двигают нашу индустрию вперед. Мы рады присоединиться к совету директоров UALink», — сообщила Лупп в отдельном заявлении.
UALink — что это и как влияет на рынок ИИ
Целью UALink является подключение чипов, начиная от графических процессоров и заканчивая специальными решениями, чтобы ускорить обучение, тонкую настройку и работу моделей искусственного интеллекта.
Ожидается, что первые продукты UALink будут выпущены на основе открытых стандартов, в частности, AMD Infinity Fabric, в течение следующих нескольких лет.
Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft и Meta входят в состав консорциума UALink, которая является крупнейшим производителем ускорителей искусственного интеллекта.
В свою очередь, Nvidia предлагает собственную технологию соединения NVLink для связывания чипов в кластере центра обработки данных.
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