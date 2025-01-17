LinkedIn добавил новый бесплатный ИИ-инструмент для поиска работы — Finance.ua

LinkedIn добавил новый бесплатный ИИ-инструмент для поиска работы Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

LinkedIn добавил новый бесплатный ИИ-инструмент для поиска работы

LinkedIn создал два ИИ-инструмента: Jobs Match для кандидатов и ИИ-агента для рекрутеров и эйчаров. Оба бесплатные, то есть не нужно быть платным пользователем LinkedIn, чтобы использовать базовую версию этих инструментов.

Jobs Match быстро даст совет, стоит ли конкретная вакансия времени кандидата, чтобы подать на нее заявку. Пользователи могут получить подробные итоги вместе со списками вакансий, чтобы они знали, насколько квалифицированы для функционала.

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Параллельно с этим компания запускает ИИ-агента, ориентированного на малый бизнес, — виртуальную версию менеджеров и команд по подбору персонала, которые обычно используются крупными компаниями для разработки заявок на работу, поиска квалифицированных кандидатов и сортировки заявок, пишет TechCrunch.

Эти инструменты помогут рекрутерам и эйчарам лучше отбирать нужных кандидатов, а ищущим работу — лучше фильтровать вакансии, которые им больше подходят.

Примечательно, что оба продукта созданы LinkedIn на основе собственной технологии искусственного интеллекта и собственных сторонних данных платформы. Прежде запускались продукты на основе технологии OpenAI.

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По данным LinkedIn, сейчас 5 млн человек включили функцию Open to Work — это на 40% больше, чем год назад. Также 67 млн ​​пользователей ищут работу еженедельно. Со стороны малого бизнеса около 2,5 млн используют LinkedIn для найма.

Однако количество людей, которые ищут работу в LinkedIn, относительно невелико, учитывая, что на сайте зарегистрировано более миллиарда пользователей. LinkedIn рискует потерять позиции своего рекрутингового бизнеса. Поэтому, кроме ряда продуктов специально для премиумпользователей, компания начала двигаться в другом направлении, сделав эти два инструмента доступными для всех.

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