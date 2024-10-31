LinkedIn запускает ИИ-помощника для рекрутинга — Finance.ua

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LinkedIn запускает ИИ-помощника для рекрутинга

Технологии&Авто
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LinkedIn запускает ИИ-помощника для рекрутинга
LinkedIn запускает ИИ-помощника для рекрутинга
LinkedIn объявила о запуске нового инструмента Hiring Assistant, предназначенного для автоматизации рекрутинговых процессов с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает TechCrunch.
Hiring Assistant помогает выполнять рутинные задачи, такие как формулирование должностных инструкций, поиск и взаимодействие с кандидатами. LinkedIn рассматривает это как весомую инновацию в своей стратегии искусственного интеллекта, ведь это первый «искусственный интеллект-агент», ориентированный на рекрутеров — одну из самых прибыльных аудиторий платформы.
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Новый инструмент уже тестируется с избранной группой клиентов, среди которых такие компании, как AMD, Canva и Zurich Insurance, и вскоре будет доступен для более широкого круга пользователей. LinkedIn усматривает в Hiring Assistant возможность не только оптимизировать процесс найма, но и создать более удобный опыт для рекрутеров, что позволит им сосредоточиться на стратегических задачах, а не на рутинной работе.
Hiring Assistant может загружать как полные должностные инструкции, так и отдельные ключевые требования, анализировать их и создавать списки необходимых навыков для кандидатов, предоставляя первые рекомендации на основе базы данных LinkedIn, которая насчитывает около миллиарда пользователей. Важным новшеством также является поиск кандидатов на основе навыков, а не традиционных параметров, таких как место жительства или учебы.
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Этот инструмент интегрируется с посторонними системами отслеживания заявок и способен обрабатывать дополнительные коммуникационные задачи, например обмен сообщениями и организацию собеседований. Все это, по мнению LinkedIn, позволит сделать рекрутинг более эффективным и обеспечить лучший опыт как для рекрутеров, так и для кандидатов.
По материалам:
Speka
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