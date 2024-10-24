LinkedIn оштрафовали на €310 млн — Finance.ua

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LinkedIn оштрафовали на €310 млн

Фондовый рынок
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LinkedIn оштрафовали на €310 млн
LinkedIn оштрафовали на €310 млн
Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала LinkedIn на 310 миллионов евро за незаконную обработку персональных данных пользователей в рамках Европейского Союза для показа таргетированной рекламы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Теперь компания LinkedIn, принадлежащая Microsoft Corp., должна привести обработку данных в соответствие с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR).
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По словам заместителя главы ирландского регулятора Грэма Дойла, обработка персональных данных LinkedIn без надлежащего правового основания — явное и серьезно нарушение фундаментального права субъектов данных на защиту данных.
В LinkedIn рассказали, что дело связано с претензиями 2018 года в отношении некоторых мер компании по цифровой рекламе в ЕС.
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«Хотя мы и считаем, что соблюдаем Общий регламент о защите данных, но мы работаем над тем, чтобы наша рекламная практика соответствовала этому решению до крайнего срока, установленного IDPC», — говорится в заявлении представителя компании.
Ирландская комиссия по защите данных начала расследование по практике обработки данных LinkedIn после жалобы, поданной французскому регулятору данных. У LinkedIn, как и у многих других крупных технологических компаний, есть европейская штаб-квартира в Ирландии, что означает, что местные регуляторы должны обеспечивать соблюдение правил ЕС.
По материалам:
Діло
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