Apple может повысить цены на будущие iPhone: в чем причина — Finance.ua
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Apple может повысить цены на будущие iPhone: в чем причина

Технологии&Авто
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Apple может повысить цены на будущие iPhone: в чем причина
Apple может повысить цены на будущие iPhone: в чем причина
В сети сейчас распространяется все больше информации о будущем iPhone 18, хотя еще не был представлен iPhone 17. Прогнозируют, что будущая модель будет дороже предыдущих.
Об этом сообщает PhoneArena.

Почему могут вырасти цены на новые iPhone

Презентовать iPhone 18 компания Apple планирует в 2026 году. В них компания уже может использовать 2-нанометровые процессоры TSMC.
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Именно использование этого процессора может стать причиной повышения цены на новый iPhone, ведь их производство довольно дорогое.
Прогнозируется, что переход от 3-нанометрового на 2-нанометровый процессор может обойтись компании Apple в дополнительных $35 на каждом смартфоне, что называют высоким ростом, а именно с $50 до $85.
Такое изменение может отразиться на стоимости будущих моделей iPhone Pro и Pro Max.
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Использование нового чипа имеет целью увеличить производительность новых смартфонов, в частности обеспечит лучшее время автономной работы и более быструю обработку информации.
Кроме того, в новом iPhone 18 может исчезнуть Dynamic Island на передней панели устройства, а появиться под экраном.
В обычных моделях iPhone 18 процессор будет оставаться 3-нанометровый, чтобы уменьшить затраты на производство.
По материалам:
speka.media
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