Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone — Finance.ua
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Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone

Фондовый рынок
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Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone
Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone
Технологический гигант Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в производственный завод в Индонезии, производящий компоненты для смартфонов и других продуктов.
Об этом пишет Reuters.
Министр инвестиций Розан Рослани заявил, что детали запланированных инвестиций все еще согласовываются, но в ответ на вопрос подтвердил, что речь идет об ожидаемых инвестициях в размере 1 миллиарда долларов.
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«Мы еще обсудим с ними некоторые вопросы. Надеемся, что все будет объявлено на следующей неделе после получения от них письменного обязательства», — сказал он.
В настоящее время Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, стране с населением около 280 миллионов человек, но с 2018 года она создала академию для разработчиков приложений.
Индонезия считает эту стратегию попыткой удовлетворить требования относительно местных компонентов для продажи старых моделей iPhone.
По материалам:
Економічна Правда
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