Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone — Finance.ua

Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone

Технологический гигант Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в производственный завод в Индонезии, производящий компоненты для смартфонов и других продуктов.

Об этом пишет Reuters.

Министр инвестиций Розан Рослани заявил, что детали запланированных инвестиций все еще согласовываются, но в ответ на вопрос подтвердил, что речь идет об ожидаемых инвестициях в размере 1 миллиарда долларов.

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«Мы еще обсудим с ними некоторые вопросы. Надеемся, что все будет объявлено на следующей неделе после получения от них письменного обязательства», — сказал он.

В настоящее время Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, стране с населением около 280 миллионов человек, но с 2018 года она создала академию для разработчиков приложений.

Индонезия считает эту стратегию попыткой удовлетворить требования относительно местных компонентов для продажи старых моделей iPhone.

Економічна Правда По материалам:

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