Apple использовала искусственный интеллект в разработке самых популярных наушников — AirPods Pro Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Apple использовала искусственный интеллект в разработке самых популярных наушников — AirPods Pro

Одновременно с анонсом смартфонов серии iPhone 15 компания Apple вывела на рынок беспроводные наушники AirPods Pro с портом USB-C на футляре.

Интересно, что характеристики новинки остались почти без изменений по сравнению с прошлым годом. Однако первые тесты нового девайса продемонстрировали, что улучшение таки коснулось эффекта шумоподавления. Как оказалось, усовершенствованием способствовал искусственный интеллект, информирует CNBC.

Техногигант отметил: речь идет о функциях Adaptive Audio и Conversational Awareness, которые наиболее ярко проявляют себя по сравнению с базовыми возможностями прошлогодних AirPods Pro второго поколения. В свою очередь функция Personalized Volume автоматически выставляет громкость звука в наушниках, основываясь на истории пользовательских предпочтений.

Читайте также Apple планирует перевести все свои устройства на USB-C

Впрочем, два других новшества заслуживают более пристального внимания. Журналист CNBC, испытавший функцию Adaptive Audio в новых AirPods Pro, признался, что она работает не всегда корректно, однако позволяет повысить комфорт прослушивания музыки в среде шумного мегаполиса. Активное шумоподавление с элементами искусственного интеллекта как раз призвано решать, какие звуки извне пользователю важно слышать, а какие нет.

Читайте также Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

На оживленной городской улице, в частности, программное обеспечение Apple иногда выделяет для ушей пользователя не те звуки, которые следует. Тем не менее, функция повышает для меломанов уровень безопасности, поскольку снижается шанс не услышать сигнал проезжающих мимо автомобилей. С другой стороны, отметил тестировщик AirPods Pro, объявление по громкоговорителю на железнодорожной станции было слышно нечетко, а это уже серьезно снижает удобство работы с функцией при использовании общественного транспорта.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.