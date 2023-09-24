Apple планирует перевести все свои устройства на USB-C — Finance.ua

Apple планирует перевести все свои устройства на USB-C Сегодня 02:51 — Технологии&Авто

Apple планирует перевести все свои устройства на USB-C

Компания Apple во время последней презентации представила линейку смартфонов iPhone 15. Одним из их главных новшеств стал переход с фирменного порта Lightning на USB-C. Заявлено, что в скором времени порт зарядки изменят и другие устройства компании.

По данным источников, постепенно и другие устройства Apple также перейдут в порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard с интерфейсом USB-C будут выпущены вместе со следующим iMac.

В 2024 году также изменится разъем зарядки в беспроводных наушниках AirPods. Следует отметить, что на презентации 12 сентября дебютировали обновленные AirPods Pro 2 уже с портом USB-C. Далее следует ожидать обновления полноразмерных наушников AirPods Max, но когда именно — не уточняется.

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