Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление — Finance.ua
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Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление

Технологии&Авто
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Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление
Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление
Компания Apple планирует добавить Apple Intelligence в свою гарнитуру Vision Pro.
Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом отчете Power On.

Когда выйдет новая версия ПО

По словам инсайдера, Apple Intelligence появится на гарнитуре с обновлением операционной системы visionOS 2.4.
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Выпуск новой версии ПО намечен на апрель 2025 года, а бета-тестирование может начаться уже на этой неделе.
Известно, что благодаря Apple Intelligence, гарнитура получает доступ к таким функциям, как Writing Tools, Genmoji и Image Playground. Что касается обновленной Siri, то ее ждать не стоит.
Кстати, по словам Гурмана, давно обещанное усовершенствование Siri в целом может быть отложено из-за технических проблем и багов. Когда именно Apple добавит обновленный ассистент в iPhone, iPad и Mac, неизвестно.
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Интересно, что Apple Intelligence появится у Vision Pro в важный момент. Недавно Google представила свою операционную систему для смешанной реальности — Android XR, которая имеет глубокую интеграцию с платформой искусственного интеллекта Gemini.
Первые устройства на базе этой ОС выйдут позже в этом году, в том числе гарнитура Samsung, похожая на Vision Pro.
По материалам:
mezha.media
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