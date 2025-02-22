Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление — Finance.ua

Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

Apple интегрирует ИИ в Vision Pro: когда выйдет обновление

Компания Apple планирует добавить Apple Intelligence в свою гарнитуру Vision Pro.

Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом отчете Power On.

Когда выйдет новая версия ПО

По словам инсайдера, Apple Intelligence появится на гарнитуре с обновлением операционной системы visionOS 2.4.

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Выпуск новой версии ПО намечен на апрель 2025 года, а бета-тестирование может начаться уже на этой неделе.

Известно, что благодаря Apple Intelligence, гарнитура получает доступ к таким функциям, как Writing Tools, Genmoji и Image Playground. Что касается обновленной Siri, то ее ждать не стоит.

Кстати, по словам Гурмана, давно обещанное усовершенствование Siri в целом может быть отложено из-за технических проблем и багов. Когда именно Apple добавит обновленный ассистент в iPhone, iPad и Mac, неизвестно.

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Интересно, что Apple Intelligence появится у Vision Pro в важный момент. Недавно Google представила свою операционную систему для смешанной реальности — Android XR, которая имеет глубокую интеграцию с платформой искусственного интеллекта Gemini.

Первые устройства на базе этой ОС выйдут позже в этом году, в том числе гарнитура Samsung, похожая на Vision Pro.

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