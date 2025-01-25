Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2 — Finance.ua
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Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2

Технологии&Авто
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Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2
Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2
Apple разрабатывает TWS-наушники Powerbeats Pro 2. Их релиз состоится в ближайшее время.
Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg в своем новом отчете Power On.

Когда ждать релиза

По словам Гурмана, Apple планирует провести брифинги для СМИ «приблизительно через неделю», чтобы ознакомить их с новыми функциями беспроводных наушников.
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Что касается релиза устройства, то он, вероятно, будет в начале февраля.
Уже известно, что новая модель внешне почти не будет отличаться от текущей версии.

Что нового в Powerbeats Pro 2

Что касается характеристик, устройство получит активное шумоподавление (ANC), поддержку Spatial Audio и Adaptive Audio, а также будет оснащен датчиком для измерения пульса.
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Для использования этой функции необходимо носить оба наушника во время тренировок.
Кроме того, наушники можно будет подключать к спортивному оборудованию для мониторинга пульса во время занятий на тренажерах.
Powerbeats Pro 2 выйдут на рынок в четырех цветах: оранжевом, фиолетовом, черном и бежевом. Цены новинки пока нет.
По материалам:
mezha.media
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