Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2 — Finance.ua

Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2 Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Apple готовит к релизу наушники для спорта Powerbeats Pro 2

Apple разрабатывает TWS-наушники Powerbeats Pro 2. Их релиз состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg в своем новом отчете Power On.

Когда ждать релиза

По словам Гурмана, Apple планирует провести брифинги для СМИ «приблизительно через неделю», чтобы ознакомить их с новыми функциями беспроводных наушников.

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Что касается релиза устройства, то он, вероятно, будет в начале февраля.

Уже известно, что новая модель внешне почти не будет отличаться от текущей версии.

Что нового в Powerbeats Pro 2

Что касается характеристик, устройство получит активное шумоподавление (ANC), поддержку Spatial Audio и Adaptive Audio, а также будет оснащен датчиком для измерения пульса.

Для использования этой функции необходимо носить оба наушника во время тренировок.

Кроме того, наушники можно будет подключать к спортивному оборудованию для мониторинга пульса во время занятий на тренажерах.

Powerbeats Pro 2 выйдут на рынок в четырех цветах: оранжевом, фиолетовом, черном и бежевом. Цены новинки пока нет.

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