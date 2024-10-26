Представлены новые спортивные TWS-наушники Amazfit Up открытого типа (фото) — Finance.ua

Представлены новые спортивные TWS-наушники Amazfit Up открытого типа (фото)
Компания Amazfit выпустила наушники открытого типа Up, предназначенные для тех, кто занимается спортом.
В отличие от традиционных наушников, Amazfit Up имеют клипсовую конструкцию, которая оставляет ушной канал открытым.
Amazfit Up используют алгоритмы искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума во время звонков, улучшая четкость звука в громкой среде.
В сочетании со смартчасами Amazfit пользователи наушников получают обновление тренировок в реальном времени и пошаговую навигацию.
Amazfit Up весят 5 граммов (каждый). Новинка защищена от пыли и воды по стандарту IP54. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и Bluetooth Multipoint, что позволяет подключаться к двум гаджетам одновременно.
Аккумулятор работает до 6 часов в одном заряде. Кейс увеличивает этот показатель до 18 часов. Новинка полностью заряжается через порт USB-C за 2 часа.
Наушники поставляются в черном цвете, с текстурированной поверхностью и имеют физическую кнопку управления воспроизведением, звонками и голосовыми помощниками. Amazfit Up уже можно купить за $49.99/£44.90/€49.90.
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