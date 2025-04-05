Apple добавит в приложение «Здоровье» ИИ-врача и тренера — Finance.ua

Apple добавит в приложение «Здоровье» ИИ-врача и тренера Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Apple добавит в приложение «Здоровье» ИИ-врача и тренера

Apple готовит масштабное обновление приложения «Здоровье» в версии iOS 19.4. Уже в следующем году в него добавят функцию врача и коуча по тренировкам на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Как это будет работать

Эта функция будет предоставлять персональные рекомендации о здоровье пользователя.

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Информацию будут собирать с данных с ваших устройств — будь то iPhone, Apple Watch, наушники или продукты сторонних разработчиков. А затем ИИ-тренер, проанализировав данные, предоставит персональные рекомендации по улучшению здоровья.

Советы будут сопровождаться видео от медицинских экспертов. К примеру, если часы Apple Watch зафиксируют ухудшение сердечного ритма, пользователь получит видео о рисках сердечных заболеваний.

В приложение также добавят возможность отслеживать питание. Это область, которую Apple почти не развивала.

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Сейчас в приложение «Здоровье» можно вводить данные о потребленных углеводах или кофеине, однако функцию хотят улучшить — и это позволит Apple конкурировать с ведущими сервисами, например MyFitnessPal или даже Noom. Помогает пользователям в этом также ИИ-коуч.

Кроме того, Apple планирует интегрировать в «Здоровье» ИИ-коучинг для тренировок, помогающий улучшать технику упражнений. В дальнейшем эта функция может стать частью Apple Fitness+.

Обновление iOS 19 ожидается в сентябре этого года, а iOS 19.4 — весной или летом 2026 года.

theБабель По материалам:

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