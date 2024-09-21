Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями — Finance.ua

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Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями

Технологии&Авто
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Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями
Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями
Компания Apple запустит функцию Activation Lock, блокирующую iPhone, если в нем во время ремонта использовали краденые б/у-детали. Она заработает вместе с выпуском iOS 18.
Об этом пишет портал 9to5Mac.
По словам компании, для того чтобы снять блокировку, нужно будет ввести пароль от Apple ID владельца краденого телефона.
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Эти изменения относятся к батареям, модулям камер и дисплеям. Таким образом в Apple намерены побороть рынок украденных iPhone.
С учетом того, что такие запчасти обычно ставят без ведома клиента, да и сам сервис часто не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться в iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что айфон превратится в «кирпич».
Согласно источнику, блокировка запчастей от украденных iPhone будет работать только с телефонами, обновившимися до iOS 18.
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Напомним, эту версию ОС поддерживают iPhone XR/XS и более новые. При этом, как отмечает 9to5Mac, это новшество не распространяется на iPad.
Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями
Его называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы, которое придаст широкие возможности кастомизации, как на Android, а также поддержку нейросетевых фишек Apple Intelligence для iPhone 15 Pro и выше, но уже к концу 2024 года.
По материалам:
borgexpert
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