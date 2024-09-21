Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями — Finance.ua

Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями 21.09.2024, 02:23 — Технологии&Авто

Аpple будет блокировать iPhone с неоригинальными запчастями

Компания Apple запустит функцию Activation Lock, блокирующую iPhone, если в нем во время ремонта использовали краденые б/у-детали. Она заработает вместе с выпуском iOS 18.

Об этом пишет портал 9to5Mac.

По словам компании, для того чтобы снять блокировку, нужно будет ввести пароль от Apple ID владельца краденого телефона.

Эти изменения относятся к батареям, модулям камер и дисплеям. Таким образом в Apple намерены побороть рынок украденных iPhone.

С учетом того, что такие запчасти обычно ставят без ведома клиента, да и сам сервис часто не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться в iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что айфон превратится в «кирпич».

Согласно источнику, блокировка запчастей от украденных iPhone будет работать только с телефонами, обновившимися до iOS 18.

Напомним, эту версию ОС поддерживают iPhone XR/XS и более новые. При этом, как отмечает 9to5Mac, это новшество не распространяется на iPad.

Его называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы, которое придаст широкие возможности кастомизации, как на Android, а также поддержку нейросетевых фишек Apple Intelligence для iPhone 15 Pro и выше, но уже к концу 2024 года.

borgexpert По материалам:

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