Apple тратит $30 млрд в год на исследования, но пока не может найти замену iPhone — Finance.ua

Apple тратит $30 млрд в год на исследования, но пока не может найти замену iPhone Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Apple тратит $30 млрд в год на исследования, но пока не может найти замену iPhone

Количество заказов на новый смартфон Huawei Mate XT стоимостью $2800 с 10-дюймовым экраном превысило 5 млн за первую неделю продаж. Этот китайский технологичный гигант конкурирует с Apple, выпуская более сложные устройства.

Презентация Mate XT состоялась через несколько часов после того, как Apple представила iPhone 16. Телефон Huawei стал первым коммерчески доступным смартфоном с дисплеем, который раскладывается на три сегмента. Apple отметила возможность искусственного интеллекта нового iPhone, но ее служба Apple Intelligence недоступна на материковой части Китая, что снижает ее привлекательность для потребителей.

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Доходы от iPhone упали на 10% в годовом исчислении за первые три месяца 2024 года, и в этом преимущественно виновно конкурентное давление в Китае. Телефоны обеих компаний должны появиться на полках магазинов 20 сентября. Базовая версия iPhone 16 будет стоить в Китае $843, а Mate XT — от $2800.

Apple сталкивается не только с усилением давления конкурентов, но и с охлаждением интереса потребителей, которые реже меняют телефоны. В 2015 году только 6% пользователей iPhone сообщили, что пользуются своим телефоном более 3 лет, а в этом году эта цифра выросла до 31%. И с каждым годом ажиотаж вокруг появления нового iPhone стихает.

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Apple надеется, что ее новый пакет ПО ИИ, который она называет Apple Intelligence, станет хитом для публики. Этот успех очень нужен компании после выпуска последнего ее смелого разочаровывающего видения будущего технологий в начале этого года — Vision Pro, продажи которого резко упали.

Насколько важен iPhone для Apple

С финансовой точки зрения, несмотря на успехи компании в диверсификации в другие источники дохода, смартфон по-прежнему является той массой, которая удерживает вселенную Apple вместе. В прошлом году на него пришлось 52% от $383 млрд продаж компании.

Эта доля снизилась — еще в 2015 году на iPhone приходилось почти 70% дохода. Однако трудно представить, чтобы остальная экосистема Apple процветала без него. В основном iPhone остается воротами ко многим продуктам Apple. А если вы начали жить в «огороженном саду» продуктов и систем Apple, то может быть достаточно тяжело выйти из него.

Руководители Apple понимают свою зависимость как от iPhone, так и от его поставщиков. В последние годы компания сделала целый ряд значительных инвестиций в собственные технологии. Теперь она производит собственные чипы, положив конец десятилетней зависимости от третьих лиц, таких как Intel, и тратит больше на исследования и разработки — около $30 млрд в прошлом году. Это больше не только в абсолютном выражении, но и в виде доли от дохода. До этого десять лет компания сокращала свой бюджет на исследования и разработки в относительном выражении.

В целом Apple потратила $113 млрд на НИОКР только за последние 5 лет. На что потрачены эти деньги? Уже отменен автомобильный проект, несколько довольно простых обновлений набора продуктов, гарнитура виртуальной реальности и домашняя робототехника, которая оказалась ненужной рынку.

При этом Apple потратила на выкуп своих акций в прошлом году сумму, превышающую ее бюджет на НИОКР, более чем вдвое, около $77 млрд. Этот факт Минюст США приводит в пример антиконкурентного поведения Apple по делу «Соединенные Штаты Америки против Apple, Inc.».

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