iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple — Finance.ua
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iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple

Технологии&Авто
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В понедельник, 9 сентября, Apple провела презентацию, в рамках которой показала новое поколение iPhone 16, юбилейные часы Apple Watch Series X, новые AirPods и показала возможности искусственного интеллекта Apple AI.

iPhone 16

Передняя часть в iPhone 16 и 16 Plus не изменилась и по-прежнему оснащается вырезом Dynamic Island. Размеры экранов тоже прежние: у базовой модели 6,1 дюйма, у Plus — 6,7 дюйма. Заявляется яркость от 1 до 2000 нит.
Обе новинки получили кнопку Action Button сбоку и новую клавишу Camera Control, с помощью которой можно активировать камеру.
iPhone 16
iPhone 16
Внутри стоит 3-нм чипсет Apple A18. В компании говорят, что он дает прирост производительности на 30% по отношению к A16. Также возросла энергоэффективность — на те же 30%, из-за чего автономность смартфонов существенно увеличилась, говорят в Apple.
Графика в новом чипе — пятиядерная. Процессор позиционируют как подходящий для гейминга. Имеется аппаратная поддержка трассировки лучей, а система охлаждения была модернизирована. Смартфоны получат поддержку всех функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. iPhone 16 и 16 Plus выйдут в пяти цветах.
Основная камера на 48-мегапикселях с апертурой f/1,6. Ультраширокая камера получила новый сенсор с разрешением 12 Мп. Система задних камер позволяет писать видео для гарнитуры Vision Pro. Также есть режим макро.
iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple
Стоимость новых смартфонов начинается с $799 и $899 за версии на 128 гигабайт.
В свою очередь iPhone 16 Pro и Pro Max сохранят дизайн линейки iPhone 15 Pro. Однако одна деталь все же претерпела изменения. Новые девайсы получат большие диаметры экрана — 6,3 дюйма в меньшей модели и 6,9 дюйма в версии Max. В общем, эти изменения стали возможны благодаря меньшим рамкам, которые получат смартфоны.
iPhone 16 Pro и Pro Max
iPhone 16 Pro и Pro Max
Начальная стоимость iPhone 16 Pro в США осталась на уровне $999, тогда как терабайтная опция обойдется в $1 499. Так же и с iPhone 16 Pro Max, который будет стоить от $1 199, однако в базовой комплектации будет предлагать не 128, а 256 ГБ постоянной памяти (как было с предыдущими моделями), а его максимальная версия обойдется в $1599.

Apple Watch Series 10

Наибольшее обновление в линейке Apple Watch досталось юбилейной модели Series 10, отмечающей десятилетие с момента представления смартчасов в 2014 году.
Новые Series 10 получат OLED-дисплей. Также ниже можно увидеть цвета, в которых будут доступны Apple Watch Series 10.
iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple
За 30 минут можно зарядить на 80% - это быстрее всех смартчасов Apple.
Также смартчасы получат новый чип — S10 SIP, который «разработан для производительности, энергоэффективности и интеллекта».
Появится также новая функция для отслеживания наличия апноэ во сне (выражается храпом). Она базируется на уже имеющихся функциях по отслеживанию сна и будет определять наличие у пользователя апноэ с последующей рекомендацией обратиться к врачу.
У Series 10 также будет новый датчик глубины (до 20 футов), а также для измерения температуры воды в бассейне и открытой воде.
Цена от $399. В продаже с 20 сентября.

AirPods 4

Новые наушники представили в двух вариантах: бюджетный и более дорогой. Обе версии будут иметь одинаковый дизайн и похожи на AirPods Pro. Они получат новый кейс, который даст до 30 часов заряда, улучшенное звучание и USB-C порт.
iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple
Разница между двумя версиями новых AirPods состоит лишь в том, что более дорогая модель получит несколько лучший корпус, а также шумоподавление как у AirPods Pro. Кейс также получит возможность беспроводной зарядки.
Цена на привычную модель — $129, а с активным шумоподавлением — $179.

AirPods Max

AirPods Max получат новые: Midnight, Blue, Purple, Orange и Starlight. Также у них появится USB-C. Цена — $549.
iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple

Apple Intelligence

Главные принципы, которые в компании взяли за основу — это то, что искусственный интеллект должен быть «интуитивно понятным и простым в использовании» и самое главное — «глубоко интегрирован в ваш опыт работы» с продуктами Apple.
iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple
Так, Apple Intelligence имеет глубокое обучение в языках, что позволяет ИИ писать и редактировать тексты в почте, заметках, Safari, Pages, Keynote и сторонних программах. Кроме того, Apple Intelligence может выполнять действия внутри приложений — работать с фото, эмоджи и GIF-файлами.
В общем, искусственный интеллект может распознавать разные языки, изображения, действия и контекст — например, такую ​​команду, как «открой файлы, которыми со мной поделился Джозеф на прошлой неделе».
По материалам:
Finance.ua
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