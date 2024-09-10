iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple — Finance.ua

iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Intelligence. Как прошла презентация Apple Сегодня 11:00 — Технологии&Авто

В понедельник, 9 сентября, Apple провела презентацию , в рамках которой показала новое поколение iPhone 16, юбилейные часы Apple Watch Series X, новые AirPods и показала возможности искусственного интеллекта Apple AI.

iPhone 16

Передняя часть в iPhone 16 и 16 Plus не изменилась и по-прежнему оснащается вырезом Dynamic Island. Размеры экранов тоже прежние: у базовой модели 6,1 дюйма, у Plus — 6,7 дюйма. Заявляется яркость от 1 до 2000 нит.

Обе новинки получили кнопку Action Button сбоку и новую клавишу Camera Control, с помощью которой можно активировать камеру.

iPhone 16

Внутри стоит 3-нм чипсет Apple A18. В компании говорят, что он дает прирост производительности на 30% по отношению к A16. Также возросла энергоэффективность — на те же 30%, из-за чего автономность смартфонов существенно увеличилась, говорят в Apple.

Графика в новом чипе — пятиядерная. Процессор позиционируют как подходящий для гейминга. Имеется аппаратная поддержка трассировки лучей, а система охлаждения была модернизирована. Смартфоны получат поддержку всех функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. iPhone 16 и 16 Plus выйдут в пяти цветах.

Основная камера на 48-мегапикселях с апертурой f/1,6. Ультраширокая камера получила новый сенсор с разрешением 12 Мп. Система задних камер позволяет писать видео для гарнитуры Vision Pro. Также есть режим макро.

Стоимость новых смартфонов начинается с $799 и $899 за версии на 128 гигабайт.

В свою очередь iPhone 16 Pro и Pro Max сохранят дизайн линейки iPhone 15 Pro. Однако одна деталь все же претерпела изменения. Новые девайсы получат большие диаметры экрана — 6,3 дюйма в меньшей модели и 6,9 дюйма в версии Max. В общем, эти изменения стали возможны благодаря меньшим рамкам, которые получат смартфоны.

iPhone 16 Pro и Pro Max

Начальная стоимость iPhone 16 Pro в США осталась на уровне $999, тогда как терабайтная опция обойдется в $1 499. Так же и с iPhone 16 Pro Max, который будет стоить от $1 199, однако в базовой комплектации будет предлагать не 128, а 256 ГБ постоянной памяти (как было с предыдущими моделями), а его максимальная версия обойдется в $1599.

Apple Watch Series 10

Наибольшее обновление в линейке Apple Watch досталось юбилейной модели Series 10, отмечающей десятилетие с момента представления смартчасов в 2014 году.

Новые Series 10 получат OLED-дисплей. Также ниже можно увидеть цвета, в которых будут доступны Apple Watch Series 10.

За 30 минут можно зарядить на 80% - это быстрее всех смартчасов Apple.

Также смартчасы получат новый чип — S10 SIP, который «разработан для производительности, энергоэффективности и интеллекта».

Появится также новая функция для отслеживания наличия апноэ во сне (выражается храпом). Она базируется на уже имеющихся функциях по отслеживанию сна и будет определять наличие у пользователя апноэ с последующей рекомендацией обратиться к врачу.

У Series 10 также будет новый датчик глубины (до 20 футов), а также для измерения температуры воды в бассейне и открытой воде.

Цена от $399. В продаже с 20 сентября.

AirPods 4

Новые наушники представили в двух вариантах: бюджетный и более дорогой. Обе версии будут иметь одинаковый дизайн и похожи на AirPods Pro. Они получат новый кейс, который даст до 30 часов заряда, улучшенное звучание и USB-C порт.

Разница между двумя версиями новых AirPods состоит лишь в том, что более дорогая модель получит несколько лучший корпус, а также шумоподавление как у AirPods Pro. Кейс также получит возможность беспроводной зарядки.

Цена на привычную модель — $129, а с активным шумоподавлением — $179.

AirPods Max

AirPods Max получат новые: Midnight, Blue, Purple, Orange и Starlight. Также у них появится USB-C. Цена — $549.

Apple Intelligence

Главные принципы, которые в компании взяли за основу — это то, что искусственный интеллект должен быть «интуитивно понятным и простым в использовании» и самое главное — «глубоко интегрирован в ваш опыт работы» с продуктами Apple.

Так, Apple Intelligence имеет глубокое обучение в языках, что позволяет ИИ писать и редактировать тексты в почте, заметках, Safari, Pages, Keynote и сторонних программах. Кроме того, Apple Intelligence может выполнять действия внутри приложений — работать с фото, эмоджи и GIF-файлами.

В общем, искусственный интеллект может распознавать разные языки, изображения, действия и контекст — например, такую ​​команду, как «открой файлы, которыми со мной поделился Джозеф на прошлой неделе».

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