0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Антимонопольный комитет разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов»

57
Разрешительные документы
Разрешительные документы
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО «Креди Агриколь Украина» на получение контроля над АО «АКБ «Львов».
Об этом говорится в решении АМКУ от 25 июня.
Речь идет о приобретении до 100% акционерного капитала банка «Львов».
О намерении приобрести до 100% акций банка «Львов» «Креди Агриколь Украина» сообщил еще в марте 2025 года. В «Креди Агриколь Украина» ранее отмечалось, что приобретение банка «Львов» позволит укрепить позиции финансового учреждения в Западной Украине, а также усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса и аграрном секторе.
Читайте также
После согласования Антимонопольного комитета соглашение получило еще один необходимый этап для завершения.

О Crédit Agricole Ukraine

  • Crédit Agricole Ukraine — дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole S.A.
  • Головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников.
  • Банк обслуживает 380 000 клиентов.
По материалам:
Діло
Креди Агриколь БанкБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems