Антимонопольный комитет разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов»
О Crédit Agricole Ukraine
- Crédit Agricole Ukraine — дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole S.A.
- Головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников.
- Банк обслуживает 380 000 клиентов.
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