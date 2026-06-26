Антимонопольный комитет разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов» Сегодня 11:12

Разрешительные документы

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО «Креди Агриколь Украина» на получение контроля над АО «АКБ «Львов».

Об этом говорится в решении АМКУ от 25 июня.

Речь идет о приобретении до 100% акционерного капитала банка «Львов».

О намерении приобрести до 100% акций банка «Львов» «Креди Агриколь Украина» сообщил еще в марте 2025 года. В «Креди Агриколь Украина» ранее отмечалось, что приобретение банка «Львов» позволит укрепить позиции финансового учреждения в Западной Украине, а также усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса и аграрном секторе.

Читайте также Пышный не исключает продажи ПриватБанка и Ощадбанка инвесторам

После согласования Антимонопольного комитета соглашение получило еще один необходимый этап для завершения.

О Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine — дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole S.A.

Головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников.

Банк обслуживает 380 000 клиентов.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.