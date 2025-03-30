Anthropic усовершенствовала ИИ-модель Claude, добавив возможность поиска в интернете — Finance.ua

Anthropic усовершенствовала ИИ-модель Claude, добавив возможность поиска в интернете Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

Anthropic усовершенствовала ИИ-модель Claude, добавив возможность поиска в интернете

Anthropic усовершенствовала свою лучшую модель искусственного интеллекта Claude 3.7 Sonnet, предоставив возможность поиска в интернете.

Об этом сообщили в компании.

Что изменилось

Раньше пределом знаний Claude был октябрь 2024 года, что означало, что если вы спросите чат-бот о недавних событиях, то с большой вероятностью не получите хорошего ответа. Теперь ситуация меняется.

«Благодаря веб-поиску Claude имеет доступ к последним событиям и информации, что повышает его точность в выполнении задач, требующих свежих данных», — объясняют в Anthropic.

Когда Claude прибегает к помощи интернета, он выдает список цитат, на которые можно нажать, чтобы проверить его ответы.

Где доступно обновление

Интернет-поиск уже доступен для пользователей из Соединенных Штатов Америки, у которых есть платная подписка.

Чтобы воспользоваться, достаточно включить поиск через меню настроек профиля.

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Anthropic заявляет, что в скором времени откроет эту функцию для бесплатных пользователей и пользователей из других стран.

OpenAI начала развертывать ChatGPT Search для платных подписчиков прошлой осенью, а с начала февраля этого года все пользователи, включая тех, у кого нет аккаунта в ChatGPT, могут пользоваться этой функцией бесплатно.

НВ По материалам:

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