Anthropic усовершенствовала ИИ-модель Claude, добавив возможность поиска в интернете — Finance.ua

Anthropic усовершенствовала ИИ-модель Claude, добавив возможность поиска в интернете
Anthropic усовершенствовала свою лучшую модель искусственного интеллекта Claude 3.7 Sonnet, предоставив возможность поиска в интернете.
Об этом сообщили в компании.
Что изменилось
Раньше пределом знаний Claude был октябрь 2024 года, что означало, что если вы спросите чат-бот о недавних событиях, то с большой вероятностью не получите хорошего ответа. Теперь ситуация меняется.
«Благодаря веб-поиску Claude имеет доступ к последним событиям и информации, что повышает его точность в выполнении задач, требующих свежих данных», — объясняют в Anthropic.
Когда Claude прибегает к помощи интернета, он выдает список цитат, на которые можно нажать, чтобы проверить его ответы.
Где доступно обновление
Интернет-поиск уже доступен для пользователей из Соединенных Штатов Америки, у которых есть платная подписка.
Чтобы воспользоваться, достаточно включить поиск через меню настроек профиля.
Anthropic заявляет, что в скором времени откроет эту функцию для бесплатных пользователей и пользователей из других стран.
OpenAI начала развертывать ChatGPT Search для платных подписчиков прошлой осенью, а с начала февраля этого года все пользователи, включая тех, у кого нет аккаунта в ChatGPT, могут пользоваться этой функцией бесплатно.
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