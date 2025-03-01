Anthropic представила первую гибридную ИИ-модель рассуждений (видео) — Finance.ua

Anthropic представила первую гибридную ИИ-модель рассуждений (видео) Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Anthropic представила первую гибридную ИИ-модель рассуждений (видео)

Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Claude 3.7 Sonnet, которая позволяет пользователям выбирать между быстрым ответом на простой вопрос и более сложным анализом, имитирующим человеческое мышление. Это первая гибридная ИИ-модель рассуждений на рынке.

Об этом сообщила компания в своем блоге.

Для кого доступна новая модель ИИ

Модель стала доступна с понедельника, 24 февраля, как для бесплатных, так и для платных пользователей.

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Правда, неплатные аккаунты сначала не смогут использовать дополнительные вычислительные мощности для получения ответов на свои запросы.

Claude 3.7 Sonnet также получил функцию «цепочки рассуждений» — пользователи могут увидеть подробный процесс формирования ответа, что поможет понять логику модели и выявлять ошибки.

Помимо этого, Anthropic активно развивает направление ИИ-агентов. В Claude 3.7 Sonnet интегрирована функция «компьютерного использования», позволяющая искусственному интеллекту взаимодействовать с пользовательским интерфейсом, просматривать вебстраницы, вводить текст и нажимать кнопки. Также компания тестирует Claude Code — новый ИИ-агент, созданный специально для автоматизации кодировки.

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В последнее время ряд компаний, включая OpenAI, DeepSeek и xAI Илона Маска, развивают системы, способные тратить больше времени на вычисления, прежде чем сформировать ответ. Однако Anthropic делает ставку на баланс между сложностью анализа и простотой использования.

По прогнозам экспертов, подобные подходы могут оказаться трендом в отрасли. Например, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее сообщал, что компания работает над сочетанием моделей GPT и o-серии, которые будут автоматически определять, сколько времени стоит потратить на вычисление ответа.

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