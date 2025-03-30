Ant Group разработала ИИ на китайских чипах, снижая затраты на 20% — Finance.ua
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Ant Group разработала ИИ на китайских чипах, снижая затраты на 20%

Фондовый рынок
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Ant Group разработала ИИ на китайских чипах, снижая затраты на 20%
Ant Group разработала ИИ на китайских чипах, снижая затраты на 20%
Ant Group, которую поддерживает Джек Ма, разработала технологию обучения искусственному интеллекту (ИИ) на китайских чипах, что позволяет снизить затраты на 20%.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сведущие источники.
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Это может стать еще одним шагом Китая к технологической самодостаточности в сфере ИИ, особенно на фоне ограничений США по поставкам чипов Nvidia.
Ant Group использовала чипы от аффилированных Alibaba Group и Huawei для обучения моделей ИИ по методу Mixture of Experts (MoE). По данным источников агентства, результаты оказались аналогичными тем, что дает чип Nvidia H800.

Снижение затрат при использовании китайских чипов

Хотя компания продолжает использовать чипы Nvidia для разработки ИИ, ее последние модели в основном работают на чипах Advanced Micro Devices и китайских производителей.
В свежем исследовательском отчете Ant утверждает, что ее модели по некоторым показателям даже превосходят разработки Meta Platforms, однако Bloomberg не смог независимо подтвердить эти данные.
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По подсчетам компании, обучение модели на 1 трлн токенов стоит 6,35 млн юаней ($880 000) на высокопроизводительном оборудовании. Оптимизированный подход позволяет снизить затраты до 5,1 млн юаней ($707 000) даже с менее мощными чипами.
Новые модели Ling-Plus и Ling-Lite планируют применять в сфере здравоохранения и финансов, в частности, через недавно приобретенную платформу Haodf.com и ИИ-помощника для врачей.
Аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Ли отмечает, что успех Ant подчеркивает прогресс Китая в достижении независимости от западных технологий, особенно на фоне экспортных ограничений США на чипы, таких как H800.
По материалам:
Forbes.ua
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