Английский язык получит новый статус: законопроект Зеленского одобрили за основу — Finance.ua

Английский язык получит новый статус: законопроект Зеленского одобрили за основу
Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине, поданный президентом Владимиром Зеленским. Дублирование фильмов будет сохранено.
Об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект № 9432 поддержали 278 депутатов.
«Норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена решением комитета», — сообщил Железняк.
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Что это даст? Проект нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения
и т. д.
Документом предлагается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Лица, которые будут обязаны владеть английским языком
Требования к обязательному владению английским языком устанавливаются к лицам, претендующим на занятие должностей:
- государственной службы категории «А»;
- государственной службы категорий «Б» и «В», перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
- полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
- прокуроров;
- в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
- руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины.
Требование к владению английским языком может устанавливаться субъектом назначения кандидатов на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.
Обоснование законопроекта
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто и в ряде других стран и территорий (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ). Он является одним из шести языков Организации Объединенных Наций, а также официальным языком Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.
«Английский язык — язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного сообщества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млрд человек изучают английский язык в мире», — говорится в документе.
Евроинтеграционные стремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики, отмечается в пояснительной записке. Сейчас у Украины статус кандидата в члены Европейского Союза, но она все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском. Согласно данным за 2021 год ежегодного исследования EF English Proficiency Index по определению уровня владения английским языком в разных странах мира, Украина относится к странам со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира.
«Трансформация статуса английского языка в Украине — это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка — ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений», — говорится в документе.
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