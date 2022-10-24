Аналитики назвали уровень, на который может подняться стоимость BTC через восемь лет — Finance.ua

Аналитики назвали уровень, на который может подняться стоимость BTC через восемь лет Сегодня 18:46 — Финтех и Карты

Аналитики назвали уровень, на который может подняться стоимость BTC через восемь лет

Австралийская финансовая компания Finder провела опрос среди своих аналитиков, чтобы выяснить их ожидания по поводу будущей цены Bitcoin.

Что касается долгосрочной перспективы для курса актива, эксперты ожидают:

к 2025 году BTC вырастет до $79 193 (на 313%);

к 2030 году — до $270 722 (на 1313%).

Что касается краткосрочного прогноза курса BTC на следующие месяцы, то эксперты Finder считают, что Bitcoin будет торговаться в узком ценовом диапазоне. По их прогнозам, 2022 год он завершит на уровне примерно $21 344, что на 12,5% больше текущей цены.

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Результаты опросов в январе, апреле и июле были более оптимистичны. Тогда аналитики считали, что курс BTC к концу года составит $76 360, $65 185 и $25 473 соответственно. По словам экспертов Finder, несмотря на то, что нынешние прогнозы ниже предыдущих, они ожидают аналогичную траекторию роста цены биткоина, только начиная с более низкой базы.

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cryptomisto По материалам:

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